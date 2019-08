Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 22-8, ông Lê Vũ Trường Hải (SN 1976, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết ông vừa gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích tới các bộ ngành trung ương và các đơn vị liên quan của TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ông Hải cho biết ngày 24-6, ông Hải đã làm đơn gửi Công an TP Biên Hòa và VKSND TP Biên Hòa để tố cáo sự việc ông bị các ông Phạm Văn Hiền, Đinh Tú Anh, Nguyễn Quang Trường vô cớ xông vào phòng riêng đánh ông gây thương tích nặng, phải khâu đến 13 mũi. Ông Hải đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để xử lý những người đánh ông.

Sau đó, ngày 4-7, Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa đã mời ông đến làm việc. Tại đây, điều tra viên tên Nguyễn Đăng Hồng đã ghi lời khai và ông cũng đã khai rõ lại sự việc bị đánh gây thương tích rồi công an đã đưa ông đi giám định thương tích tại Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Đồng Nai. Điều tra viên cho biết về phía ông là người bị hại đã làm đầy đủ thủ tục, khi nào có kết quả sẽ thông báo cho ông biết. Ông Hải về lại nhà ở Đắk Lắk chờ sự trả lời của cơ quan công an về việc xử lý.

Thế nhưng, vào ngày 20-8, qua báo chí, ông Hải được biết là ông Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời ằng: "Chưa khởi tố là do người bị hại chưa hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra". Theo ông Hải, việc Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời như vậy là không chính xác. Khi sự việc xảy ra, ông là người bị đánh đã làm đơn tố cáo và đề nghị khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa đã lấy lời khai đầy đủ và ông cũng đã đi giám định thương tích vậy sao nói ông không hợp tác?

Vết thương trên trán ông Lê Vũ Trường Hải

Ông Hải bảo rằng cũng như trong đơn tố cáo đã trình bày và trong bản ghi lời khai tại cơ quan điều tra, ông đã khai rất rõ sự việc. Cụ thể, vào ngày 12-6, ông bị các ông Phạm Văn Hiền, Đinh Tú Anh và Nguyễn Quang Trường tự ý mở cửa xông vào phòng ông đang ngồi đóng và chốt cửa lại rồi cầm ghế đánh vào đầu ông. Cú đánh mạnh khiến ông bị rách trán, phải đi khâu vết thương 13 mũi và hiện đang để lại vệt sẹo dài 7cm trên trán.

"Với hành vi cố ý đánh người gây thương tích của các ông Phạm Văn Hiền, Đinh Tú Anh, Nguyễn Quang Trường, mà trực tiếp là ông Nguyễn Quang Trường đã dùng ghế đánh vào đầu tôi gây thương tích phải khâu đến 13 mũi, đây được xem là hành vi có tính chất côn đồ, gây thương tích nặng cho tôi và gây nguy hiểm đến mạng sống của tôi. Về phần người bị hại, tôi làm đầy đủ các bước như làm đơn tố cáo" – ông Hải viết.

Trong đơn ông Hải cũng đặt câu hỏi, ông không hiểu vì sao sự việc kéo dài đã hơn 2 tháng, trong khi hành vi của những người gây thương tích cho ông đã quá rõ mà cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án để điều tra xử lý những người này, mà lại trả lời báo chí đổ lỗi cho ông không hợp tác? Do vậy, ông có quyền nghi ngờ và đặt câu hỏi phải chăng do những người đánh ông là sĩ quan công an, đang tại chức, giữ chức vụ cao tại Công an Đồng Nai nên cơ quan công an có ý bao che nhằm làm chìm xuồng sự việc? "Nay một lần nữa tôi làm đơn này đề nghị cơ quan chức năng với chức năng và nhiệm vụ của mình can thiệp, yêu cầu cơ quan Công an TP Biên Hòa nhanh chóng khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và khởi tố bị can để xử lý hành vi của những người nói trên theo qui định của pháp luật" – ông Hải kiến nghị.

Giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 12 - 6, trong khi ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên, nhóm gồm trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội Cảnh sát 113, đều thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Đồng Nai) và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng cùng ông Phạm Văn Hiền, một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải và nhóm 10 người phía ông Nguyễn Tấn Lương đã xô xát với nhau. Trong lúc xô xát tại nhà hàng, ông Lê Vũ Trường Hải trong nhóm ông Lương bị một người đánh chảy máu mặt, phải khâu 13 mũi.

Sau đó, nhóm ông Hiền lên xe con rời quán. Tuy nhiên, ông Lương đã gọi điện thoại cho Ngô Văn Giang cùng rất đông người xăm trổ đuổi theo và dùng 2 ôtô chặn xe của nhóm ông Hiền. Nhóm ông Hiền khóa cửa cố thủ trên xe. Sự việc đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi, mất an ninh trật tự.

Liên quan đến vụ việc "giang hồ vây xe chở công an", chiều 20-8, đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu sai phạm của một số sĩ quan thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ngoài quyết định tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội để xác minh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai còn giao Phòng Thanh tra tiếp tục làm rõ. Trả lời câu hỏi của phóng viên vì sao đến nay chưa khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với ông Hải, đại tá Danh nói: "Cho đến nay, người bị hại chưa hợp tác với cơ quan CSĐT cho nên chưa có cơ sở để khởi tố".