Chiều 3-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) về tội Giết người.

Cũng theo đại tá Hùng, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an đã vào cuộc khẩn trương, nhanh chóng củng cố hồ sơ, chứng cứ, khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cao Trọng Phú tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ sáng 30-4, khi Cao Trọng Phú đang có mặt tại nhà ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An, thì có 3 người gồm Ngô Quang H. (SN 1979, thường gọi là H. "dựa", trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Đặng Ngọc A. (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP Vinh; hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng một người đàn ông khác tìm đến nhà để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phú đã cầm súng bắn khiến H. và A. tử vong tại chỗ, người còn lại chạy thoát. Sau gây án, Phú vào nhà đóng cửa lại cố thủ. Đến gần 14 giờ cùng ngày, sau 6 giờ cố thủ, nghi phạm Phú đã giao nạp vũ khí được công an dẫn giải về trụ sở. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ nổ súng được xác định là do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn liên quan đến vấn đề đất đai.

Lực lượng công an phong tỏa quanh hiện trường vụ nổ súng.

Được biết, Cao Trong Phú là người có "số má", hàng ngày sống trong một "biệt phủ" có khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông tại TP Vinh, Nghệ An.

Căn nhà nơi Phú cố thủ sau khi bắn tử vong 2 người.

Hiện vụ trọng án trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.