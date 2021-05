Ngày 2-5, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục tạm giữ Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về việc nổ súng bắn chết 2 người vào ngày 30-4.



Theo người dân, tại địa phương, Cao Trọng Phú thường được gọi là Cao "tỉ phú", người này có thời gian dài buôn bán ở TP HCM và Campuchia nên rất giàu có. Thời gian gần đây, Cao Trọng Phú về quê xây nhà ở.

Cao Trọng Phú sống trong "biệt phủ" có khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông

Theo quan sát của phóng viên, căn nhà của Phú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh bề thế, nguy nga, khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông. Nhìn từ xa, "biệt phủ" của Cao Trọng Phú nổi bật với nhiều cây xanh, tượng cao nhiều mét, "nội bất xuất, ngoại bất nhập".



Anh L., một người dân xã Nghi Kim, TP Vinh, chia sẻ: "Ông Phú giàu có, từ ngày về quê sống khá biệt lập, ít giao tiếp với mọi người". Được biết, trước khi bị bắt giữ về hành vi bắn chết 2 người, Cao Trọng Phú là người có "số má", có quan hệ xã hội phức tạp, được nhiều dân anh chị kính nể.

Biệt thự của Cao Trọng Phú nổi bật tại địa phương

Liên quan đến nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc làm ăn liên quan đến vấn đề đất đai. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ nổ súng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ sáng 30-4, khi Cao Trọng Phú đang có mặt tại nhà ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An, thì có 3 người gồm Ngô Quang H. (SN 1979, thường gọi là H. "dựa", trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Đặng Ngọc A. (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP Vinh; hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng một người đàn ông khác tìm đến nhà để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.



Nghi phạm Phú tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phú đã cầm súng bắn khiến H. và A. tử vong tại chỗ, người còn lại chạy thoát. Sau gây án, nghi phạm Phú vào nhà đóng cửa lại cố thủ. Đến gần 14 giờ cùng ngày, sau khi được vận động, thuyết phục, Phú đã giao nạp vũ khí, được cơ quan công an dẫn giải ra khỏi nhà về trụ sở ngay sau đó.