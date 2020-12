Chiều 29-12, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Chánh án TAND quận 4, TP HCM) và Lâm Hoàng Tùng (nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Bị hại trong vụ án là bà Hoàng Thị Thu Thảo (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) vắng mặt. Các phóng viên tác nghiệp bên ngoài phòng xử và theo dõi vụ án qua màn hình tivi.



Trả lời tòa, ông Lâm Hoàng Tùng nói rằng đến căn nhà để khắc phục hậu quả sai phạm do thanh tra xây dựng yêu cầu chứ không phải để lấy lại căn nhà. Bởi vì, căn nhà vốn là do bà Chi đứng tên, bản chất vẫn là nhà của bà Chi nên có quyền đến.

Luật sư hỏi trong clip có người mặc sắc phục công an thì bị cáo Tùng nói rằng đó là lực lượng Công an phường Đa Kao (quận 1) và nói rằng tranh chấp dân sự, họ không can thiệp.

Ông Tùng cho rằng sau ngày 19-9-2019, ông vẫn phối hợp làm việc với Công an quận 1, không trốn tránh và không biết lý do vì sao bị tạm giam.

Tại tòa, bà Hoàng Trọng Anh Chi khai bà làm hợp đồng bán căn nhà cho bà Hoàng Thị Thu Thảo thông qua công ty môi giới. Bà Chi đã nhận từ bà Thảo 7 tỉ đồng và nếu mọi chuyện suông sẻ, sau khi sơn sửa nhà, hoàn công thì hai bên mới sang tên và bà Thảo sẽ giao đủ 25 tỉ đồng.

Ông Lâm Hoàng Tùng trả lời trước tòa



Từ 21-8-2018, bà Chi nói rằng biết bà Thảo sinh sống thông qua các website kinh doanh của bà Thảo.



Do hai bên không đạt được thỏa thuận, bà Chi đã soạn rất nhiều văn bản gửi đến nơi bà Thảo sinh sống cũng như những nơi kinh doanh khác của bà Thảo yêu cầu hoàn trả lại công trình để khắc phục sai phạm nhưng không được phản hồi.

Bà Chi nói rằng bà Thảo đã cho người đến nhà bà ở quận 3 đe dọa bà, cho người hành hung chồng và mẹ chồng của bà. Bà Chi nói rằng tất cả những vấn đề gia đình bà bị tấn công đều đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Bà Chi nói rằng khi không muốn tiếp tục hợp đồng, ra quán cà phê thương lượng nhưng không thành công, sau đó thì bị giang hồ ép viết giấy mượn nợ 1 tháng 1 tỉ đồng. Bà Chi nói không đồng ý, ra về và sau đó nhà bà bị khủng bố bằng mắm tôm, bị đe dọa phóng hỏa nên bà phải đi nơi khác lánh nạn.

Sau khi muốn khởi kiện bà Thảo, bà Chi lên tòa hỏi thủ tục thì được tòa thông báo bà Thảo khởi kiện yêu cầu trả 7 tỉ tiền cọc, đền hợp đồng 7 tỉ và một số chi phí khác.

Bà Chi trình bày trước tòa rằng không đồng ý hai điểm trong cáo trạng và đã có đơn gửi VKSND TP HCM cũng như VKSND Tối cao.