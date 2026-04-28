HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Pháp lý vụ người đàn ông vung dao dọa thợ sửa khoá ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Chồng đi nhậu về rồi chốt cửa phòng ngủ, vợ lo lắng gọi thợ sửa khoá đến thì người chồng tỉnh dậy vung dao, dọa người thợ...

Công an phường Dĩ An, TPHCM đang xác minh, xử lý người đàn ông vung dao dọa thợ sửa khóa.

 Vợ thuê thợ sửa khóa đến mở cửa

Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 25-4 tại một căn nhà trong hẻm trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An. Thời điểm trên, người đàn ông đi nhậu về rồi vào phòng chốt cửa ngủ. Gọi nhiều lần không thấy phản hồi, lo lắng cho sức khỏe chồng, người vợ đã thuê thợ sửa khóa đến mở cửa.

img

Người đàn ông cầm dao đe doạ thợ sửa khoá.

Khi cửa vừa được mở, người đàn ông tỉnh dậy, cầm dao đe dọa thợ sửa khóa, yêu cầu lắp lại ổ khoá, nếu không thì không được rời đi.

Từ đây, vấn đề pháp lý được đặt ra: Người đàn ông có phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình?

Có thể xử lý một hoặc nhiều hành vi

Luật sư Mai Thanh Bình (Đoàn Luật sư TPHCM) đánh giá hành vi của người chồng mang tính chất nguy hiểm, có dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Luật quy định không nhất thiết tỉ lệ thương tật là 11% mới có thể bị xử lý hình sự (khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự). Trường hợp nếu người đàn ông đã tác động vật lý thợ sửa khoá có thể bị khởi tối về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Mức hình phạt có thể cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí tù chung than tùy thuộc vào mức độ hành vi.

Hơn nữa, việc dùng dao để uy hiếp thợ sửa khoá có thể cấu thành tội đe doạ giết người, theo Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Với lỗi này, người vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Đáng chú ý, người bị tấn công không phải là người có mâu thuẫn trước đó, thợ sửa khoá là người được thuê đến để hỗ trợ trong tình huống có nguy cơ rủi ro. Việc tấn công người đang giúp đỡ mình thường được xem là biểu hiện của hành vi mang tính chất côn đồ, thể hiện sự hung hãn và coi thường pháp luật. Nếu được xác định, đây có thể là tình tiết làm tăng nặng trách nhiệm khi cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Trong clip, người đàn ông được nhắc đến với tình trạng say rượu. Tuy nhiên, theo quy định việc tự đưa mình vào trạng thái say không loại trừ trách nhiệm hình sự.

Tựu trung, tùy thuộc vào kết quả điều tra, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý người đàn ông theo một hoặc nhiều hành vi. 

Tin liên quan

Danh sách xe máy leo vỉa hè ở TPHCM bị phạt nguội

(NLĐO) - 192 xe máy leo vỉa hè đường Quang Trung, Nguyễn Oanh đã bị CSGT ghi lại.

Cửa ngõ TPHCM đông đúc xe cộ sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(NLĐO) - Sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân trở lại TPHCM khiến cửa ngõ đông đúc xe cộ.

Tạm giữ nhiều xe bánh mì, tủ nước mía do lấn chiếm vỉa hè ở trung tâm TPHCM

(NLĐO) - Lực lượng Công an TPHCM đang xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo