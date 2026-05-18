Lê Văn Huấn có hành vi xóa số điện thoại cứu hộ trên cao tốc vì mâu thuẫn làm ăn đã bị xử phạt

Ngày 18-5, Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Huấn (39 tuổi, trú thôn Tây, xã Quảng Ninh) do liên quan hành vi phá hoại bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc.

Trước đó, qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, công an phát hiện phản ánh về việc một số hotline cứu hộ, sửa chữa phương tiện trên bảng thông tin hỗ trợ khẩn cấp ở cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quảng Ninh bị cạo xóa.

Vào cuộc xác minh, công an xác định ông Huấn là người thực hiện hành vi này.

Theo lời khai, ngày 3-5, tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam qua thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh, do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh với một cơ sở sửa chữa khác ở xã Lệ Ninh, ông Huấn đã dùng dụng cụ cạo lớp sơn, xóa các số điện thoại hotline cứu hộ và sửa chữa phương tiện được dán trên bảng thông tin.

Công an xã Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt ông Huấn 1,5 triệu đồng về hành vi làm hư hại biển báo, biển chỉ dẫn của cơ quan, tổ chức theo quy định tại nghị định 282/2025 của Chính phủ.

Ngoài ra, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cục Cảnh sát giao thông xem xét xử lý thêm hành vi dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định.

Công an xã Quảng Ninh cho rằng vụ việc là lời cảnh báo đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là những hành vi có thể ảnh hưởng đến việc hỗ trợ người gặp sự cố trên cao tốc.