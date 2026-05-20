Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung (lô 4, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng).

Trụ sở Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung (Ảnh: Internet)

Trước đó, ngày 22-4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung.

Qua kiểm tra, phát hiện công ty có hành vi vi phạm hành chính: Không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt 420 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải đối với lò hơi công suất 5 tấn/giờ (công suất 12.000 m³/giờ) của Dự án Đầu tư phát triển dây chuyền máy xeo tự động 70 tấn/ngày và nâng công suất máy sóng lên 60m/phút do Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung làm chủ đầu tư trong thời hạn 4 tháng 15 ngày.

Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.