Tây Ninh: Xử phạt hơn 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu

Ngày 14-5, ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch UBND xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh - cho biết UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu (chuyên sản xuất, sơ chế xoài tại địa phương) do có hành vi xả thải ra môi trường vượt tiêu chuẩn, sử dụng đất không đúng mục đích…

Khu vực sản xuất của Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu

Cũng theo ông Thành, sau khi phát hiện vi phạm, chủ doanh nghiệp này đã ký cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, những ngày qua, đoạn kênh Phụng Thớt thuộc khu vực Công ty Nhà Phúc Hậu xuất hiện nguồn nước đen, mùi hôi thối bủa vây khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận.

Trước tình hình trên, UBND xã đã cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường xác minh cụ thể vụ việc.

Ông Thành cho biết khả năng xử lý đã vượt quá thẩm quyền của xã. Do đó, UBND xã đã báo cáo cảnh sát môi trường và Công an tỉnh Tây Ninh; đồng thời rất mong các cơ quan chức năng sớm hỗ trợ để trả lại môi trường trong lành cho bà con.