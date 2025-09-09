HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Phát động cuộc thi sáng tạo UAV cho học sinh, sinh viên

Yến Anh

(NLĐO)- Với chủ đề "Vùng trời quê hương", cuộc thi sáng tạo UAV được thiết kế như một sân chơi học thuật sáng tạo có tính ứng dụng cao cho học sinh, sinh viên.

Ngày 9-9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian và dưới nước, Đại học Bách khoa Hà Nội và Tổng Công ty Khí Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 với chủ đề "Vùng trời quê hương".

- Ảnh 1.

PGS-TS Hán Trọng Thanh cho hay cuộc thi sáng tạo UAV được thiết kế như một sân chơi học thuật sáng tạo có tính ứng dụng cao cho học sinh, sinh viên

Theo PGS-TS Hán Trọng Thanh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước, trong những năm gần đây, công nghệ máy bay không người lái (UAV) đã và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng rộng rãi nhất trong thời đại công nghiệp 4.0.

UAV không chỉ phục vụ giải trí mà còn ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực: Nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, năng lượng, logistics, tìm kiếm cứu nạn, quốc phòng - an ninh và đặc biệt là trong các giải pháp công nghệ xanh vì sự phát triển bền vững.

Với chủ đề "Vùng trời quê hương", cuộc thi được thiết kế như một sân chơi học thuật – sáng tạo có tính ứng dụng cao, dành cho học sinh, sinh viên từ bậc THPT, trung cấp kỹ thuật, cao đẳng đến đại học trên toàn quốc.

- Ảnh 2.

Ban giám khảo cuộc thi gồm các chuyên gia, giảng viên và nhà nghiên cứu uy tín đến từ những trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trên cả nước

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thiết kế, lắp ráp, lập trình và vận hành UAV trong môi trường thi đấu đối kháng. Phát triển tư duy hệ thống, khả năng xử lý tình huống thực tế, tinh thần đồng đội và kỹ năng chiến thuật.

Đồng thời khuyến khích mô hình UAV an toàn, thông minh, có khả năng ứng dụng trong nông nghiệp, logistics, giám sát môi trường, cứu hộ – cứu nạn. Định hướng, phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ UAV, phục vụ các mục tiêu chiến lược về công nghệ xanh và chuyển đổi số quốc gia.

PGS-TS Hán Trọng Thanh khẳng định Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện để các ý tưởng xuất sắc được phát triển và ứng dụng trong thực tế bằng cách phối hợp với doanh nghiệp, quỹ đổi mới sáng tạo hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, kết nối các nguồn vốn và thương mại hóa các sản phẩm tham gia cuộc thi.

- Ảnh 3.

Giải thưởng 200 triệu đồng sẽ trao cho đội giành giải nhất

Cuộc thi gồm 4 giai đoạn: Sơ tuyển, thẩm định kỹ thuật, vòng loại và chung kết toàn quốc (tổ chức trực tiếp tại Hà Nội tháng 12-2025).

Đội thi phải sử dụng kết hợp hai loại UAV trong cùng hệ thống thi đấu: UAV trinh sát tự động (dò tìm, thu thập dữ liệu) và UAV vận hành (vượt chướng ngại vật, tiếp năng lượng, vận chuyển đến đúng vị trí mô phỏng).

Hình thức thi mô phỏng nhiệm vụ thực tế như tiếp năng lượng, vận chuyển khẩn cấp và cung cấp năng lượng sạch trong đô thị thông minh, đòi hỏi sự kết hợp giữa thiết kế kỹ thuật, chiến thuật điều khiển và khả năng làm việc nhóm.

Ban giám khảo là các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia uy tín đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 1 giải nhất trị giá 200 triệu đồng; 1 giải nhì 100 triệu đồng; 1 giải ba 80 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng.

Ngoài giá trị vật chất, cuộc thi còn là cơ hội để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, giới nghiên cứu và nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái UAV "Made in Vietnam".

Tin liên quan

Ngắm xe tăng, tên lửa, UAV hiện đại xuất hiện trong buổi hợp luyện tối 21-8

(NLĐO)- Tối 21-8, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều khí tài hiện đại tiến hành tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

