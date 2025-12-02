Phát động cuộc thi thiết kế linh vật tôn vinh ngành nội ngoại thất - mỹ nghệ Việt Nam

Cuộc thi do Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ gỗ Liên Minh – đơn vị điều phối và vận hành chuỗi sự kiện VIFA EXPO và VIFA ASEAN, phối hợp cùng Công ty TNHH MTV WTC Bình Dương, Hiệp hội Thiết kế TP HCM (VDAS) và Hiệp hội Xuất khẩu hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) tổ chức, diễn ra từ ngày 2-12 đến hết ngày 10-2-2026.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế VIFA EXPO sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11-3-2026 tại 2 Trung tâm triển lãm quy mô lớn tại TP HCM là WTC EXPO (phường Bình Dương) và SKY EXPO (phường Trung Mỹ Tây).

VIFA EXPO là sự kiện nội thất – đồ gỗ quốc tế lớn nhất Việt Nam, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Sự kiện đóng vai trò cầu nối thương mại quan trọng, góp phần thúc đẩy xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam và nâng cao vị thế ngành trên thị trường toàn cầu. Hội chợ VIFA EXPO đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam lập kỷ lục vinh danh là sự kiện "VIFA EXPO - Hội chợ Quốc tế đồ gỗ và Mỹ nghệ xuất khẩu thường niên có quy mô lớn tại Việt Nam (từ năm 2008 đến nay)".

Khách quốc tế tham quan các gian hàng tại Hội chợ VIFA EXPO 2025

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi sáng tạo, khuyến khích các nhà thiết kế, sinh viên, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo cùng đóng góp ý tưởng, qua đó lan tỏa tinh thần đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững của ngành nội ngoại thất Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân hoặc nhóm tác giả trên toàn quốc. Mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả được gửi không quá 3 tác phẩm dự thi. Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Linh vật ấn tượng nhất trị giá 20 triệu đồng; 3 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng; cùng quà lưu niệm và giấy chứng nhận cho tất cả thí sinh. Tác phẩm đoạt giải có cơ hội trở thành linh vật chính thức của VIFA EXPO, ứng dụng trong bộ nhận diện, sân khấu, vật phẩm lưu niệm và các hoạt động truyền thông quốc tế.

Thí sinh nộp bài dự thi trực tuyến tại link: https://forms.gle/xrJquwaZn1jN3wbL7

Thông tin chi tiết về cuộc thi: https://vifaexpo.com/mascot-design-contest-vn/