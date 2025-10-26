Ngày 26-10, thông tin từ đoàn công tác của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tại Mỹ cho biết Khu Gian hàng quốc gia Việt Nam tại High Point Market 2025 (Hội chợ triển lãm đồ gỗ và nội ngoại thất lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Mỹ từ ngày 24 đến 29-10) đang thu hút rất đông lượt khách đến tham quan.

Khách quốc tế tham quan khu Khu Gian hàng quốc gia Việt Nam

Năm nay, khu gian hàng có diện tích trưng bày hơn 350 m², quy tụ hơn 20 doanh nghiệp (DN) xuất khẩu hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực đồ gỗ, nội thất, thủ công mỹ nghệ, mây tre và trang trí nội thất.

Các sản phẩm trưng bày thể hiện rõ xu hướng thiết kế bền vững, thân thiện môi trường, đa công năng và tinh giản hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và thị hiếu tiêu dùng khắt khe của thị trường Mỹ.

Mỹ là thị trường số 1 của ngành gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam

Đây là lần đầu tiên, Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Khu Gian hàng quốc gia Việt Nam xuất hiện tại High Point Market do Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nằm trong Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, nhấn mạnh: Việc tổ chức đồng thời Tuần lễ Thương hiệu quốc gia và Khu Gian hàng quốc gia Việt Nam tại High Point Market thể hiện định hướng kết hợp giữa xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Nếu Chương trình Thương hiệu quốc gia góp phần định vị hình ảnh hàng Việt Nam uy tín và sáng tạo, thì Chương trình Xúc tiến thương mại giúp chuyển hóa hình ảnh đó thành cơ hội hợp tác thực chất và bền vững."

Sự kiện góp phần khẳng định năng lực sản xuất, thiết kế và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngành nội thất.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng đầu năm 2025 đạt 12,52 tỉ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Mỹ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần 55,8%.

Ngành gỗ Việt Nam hiện là nguồn cung nội thất lớn thứ hai thế giới, với tỷ lệ nội địa hóa cao, thể hiện năng lực sản xuất và thiết kế ngày càng vững mạnh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc duy trì sự hiện diện tại các hội chợ quốc tế uy tín như High Point Market giúp doanh nghiệp Việt Nam củng cố uy tín thương hiệu, mở rộng cơ hội hợp tác và gia tăng giá trị xuất khẩu bền vững.