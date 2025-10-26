HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

20 DN ngành gỗ Việt Nam hiện diện tại sự kiện nội thất lớn nhất thế giới ở Mỹ

Ngọc Ánh - Ảnh: Cục XTTM

(NLĐO) - Hơn 20 DN xuất khẩu hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực đồ gỗ, nội thất, thủ công mỹ nghệ, mây tre và trang trí nội thất đang có mặt tại Mỹ

Ngày 26-10, thông tin từ đoàn công tác của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tại Mỹ cho biết Khu Gian hàng quốc gia Việt Nam tại High Point Market 2025 (Hội chợ triển lãm đồ gỗ và nội ngoại thất lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Mỹ từ ngày 24 đến 29-10) đang thu hút rất đông lượt khách đến tham quan. 

20 DN ngành gỗ Việt Nam hiện diện tại sự kiện nội thất lớn nhất thế giới ở Mỹ - Ảnh 1.

Khách quốc tế tham quan khu Khu Gian hàng quốc gia Việt Nam

TIN LIÊN QUAN

Năm nay, khu gian hàng có diện tích trưng bày hơn 350 m², quy tụ hơn 20 doanh nghiệp (DN) xuất khẩu hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực đồ gỗ, nội thất, thủ công mỹ nghệ, mây tre và trang trí nội thất.

Các sản phẩm trưng bày thể hiện rõ xu hướng thiết kế bền vững, thân thiện môi trường, đa công năng và tinh giản hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và thị hiếu tiêu dùng khắt khe của thị trường Mỹ.

20 DN ngành gỗ Việt Nam hiện diện tại sự kiện nội thất lớn nhất thế giới ở Mỹ - Ảnh 2.

Mỹ là thị trường số 1 của ngành gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam

Đây là lần đầu tiên, Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Khu Gian hàng quốc gia Việt Nam xuất hiện tại High Point Market do Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nằm trong Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, nhấn mạnh: Việc tổ chức đồng thời Tuần lễ Thương hiệu quốc gia và Khu Gian hàng quốc gia Việt Nam tại High Point Market thể hiện định hướng kết hợp giữa xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Nếu Chương trình Thương hiệu quốc gia góp phần định vị hình ảnh hàng Việt Nam uy tín và sáng tạo, thì Chương trình Xúc tiến thương mại giúp chuyển hóa hình ảnh đó thành cơ hội hợp tác thực chất và bền vững."

Sự kiện góp phần khẳng định năng lực sản xuất, thiết kế và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngành nội thất.

20 DN ngành gỗ Việt Nam hiện diện tại sự kiện nội thất lớn nhất thế giới ở Mỹ - Ảnh 3.

Lần đầu tiên, Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Khu Gian hàng quốc gia Việt Nam xuất hiện tại High Point Market

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng đầu năm 2025 đạt 12,52 tỉ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Mỹ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần 55,8%.

Ngành gỗ Việt Nam hiện là nguồn cung nội thất lớn thứ hai thế giới, với tỷ lệ nội địa hóa cao, thể hiện năng lực sản xuất và thiết kế ngày càng vững mạnh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc duy trì sự hiện diện tại các hội chợ quốc tế uy tín như High Point Market giúp doanh nghiệp Việt Nam củng cố uy tín thương hiệu, mở rộng cơ hội hợp tác và gia tăng giá trị xuất khẩu bền vững.

Tin liên quan

Bài toán cân não của ngành gỗ

Bài toán cân não của ngành gỗ

Các doanh nghiệp gỗ đang khẩn cấp chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường mới

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng bất chấp thuế đối ứng từ Mỹ

(NLĐO) - Các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ chấp nhận giảm giá 5% để giữ thị trường Mỹ.

Thuế đối ứng Mỹ và diễn biến "lạ" của ngành gỗ

(NLĐO) - Thuế đối ứng Mỹ được công bố khiến ngành gỗ Việt Nam trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư Trung Quốc

ngành gỗ xúc tiến thương mại nội thất thương hiệu quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo