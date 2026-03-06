Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân Việt/ Nông Thôn Ngày Nay, Trưởng Ban Tổ chức - cho hay cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" ra đời với mong muốn tạo ra một không gian để học sinh, sinh viên có thể chia sẻ câu chuyện của chính mình.

Lễ phát động cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” sáng 5-3 tại Hà Nội

Theo NSƯT Chí Trung, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi, khi công nghệ phát triển mạnh mẽ, khi mỗi người đều có thể trở thành "tổng biên tập" của chính trang mạng xã hội của mình, thì thực tế là người lớn nhiều lúc lại không lắng nghe được con trẻ đang nghĩ gì, mơ ước gì. "Tôi hy vọng qua cuộc thi này, nhiều em nhỏ sẽ có cơ hội thể hiện khát vọng của mình, để người lớn chúng ta có thể lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng các em trên hành trình thực hiện những ước mơ đó" - NSƯT Chí Trung bày tỏ.

Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em" dài từ 300 đến 2.000 từ. Ban Tổ chức nhận bài thi từ ngày 5-3 đến 10-6 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6-2026.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi "Ngày mai trong mắt em" lên đến hơn 200 triệu đồng. Trong đó, giải nhất là 20 triệu đồng, giải nhì 15 triệu đồng và giải ba 12 triệu đồng.