Văn hóa - Văn nghệ

Trao giải cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi"

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" lan tỏa ký ức, niềm tin và giá trị nhân văn suốt 40 năm Báo Thanh Niên đồng hành cùng bạn đọc.

Sáng 30-12, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên (TP HCM) đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi". Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên.

Lan tỏa ký ức và giá trị nhân văn

Cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" diễn ra từ ngày 17-11 đến 17-12, là dịp để bạn đọc trong và ngoài nước chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc, câu chuyện gắn bó với Báo Thanh Niên. Thông qua các bài viết, tác giả bày tỏ tình cảm với những tác phẩm báo chí giàu dấu ấn, các nhân vật truyền cảm hứng, cũng như những hoạt động xã hội, nhân văn mà tờ báo đã kiên trì theo đuổi.

Dù thời gian tổ chức khá ngắn, cuộc thi vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình với 539 bài viết của tác giả ở nhiều độ tuổi, từ 14 tuổi đến 86 tuổi, thuộc nhiều ngành nghề, đến từ khắp các tỉnh, thành trong nước và cả nước ngoài như Mỹ, Nhật Bản. Con số này cho thấy tình cảm, sự tin yêu bền bỉ của bạn đọc dành cho Báo Thanh Niên suốt nhiều thập niên qua.

Trao giải cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" - Ảnh 1.

Các tác giả đoạt giải chia sẻ tại lễ trao giải

Từ các bài dự thi, ban tổ chức đã đăng tải hơn 140 bài viết trên báo in Thanh Niên và báo điện tử, đồng thời chọn hơn 70 bài vào vòng chung khảo. Ngoài các hạng mục giải thưởng theo thể lệ, ban tổ chức quyết định tăng thêm 10 giải khuyến khích, nâng tổng số giải khuyến khích lên 20, nhằm ghi nhận sự đồng hành và chia sẻ chân thành của đông đảo bạn đọc.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên - nhấn mạnh cuộc thi là nơi hội tụ những ký ức, cảm xúc và niềm tin mà bạn đọc dành cho tờ báo trong suốt 40 năm hình thành và phát triển.

Trao giải cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên (trái) và ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (phải) trao giải nhất cho tác giả Hà Hồng Nguyên

"Những bài viết không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn phản ánh sự đồng hành, kỳ vọng của bạn đọc đối với Báo Thanh Niên, đồng thời nhắc nhở người làm báo về trách nhiệm giữ gìn niềm tin công chúng", ông Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Nhiều bài viết dự thi ghi nhận vai trò xã hội sâu sắc của Báo Thanh Niên thông qua các chương trình cộng đồng, học bổng Nguyễn Thái Bình, giải bóng đá Thanh Niên, các hoạt động thiện nguyện và những cuộc vận động nhân văn đã bền bỉ thực hiện trong nhiều năm.

Không ít tác giả xúc động kể lại việc từng "đọc báo ké", đạp xe hàng chục cây số để mua báo, hay xem Thanh Niên như điểm tựa tinh thần trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Những câu chuyện chạm cảm xúc

Lễ trao giải cũng là dịp giao lưu giữa bạn đọc và người làm báo. Chia sẻ tại lễ trao giải, tác giả Hà Hồng Nguyên (đoạt giải nhất) chia sẻ năm 17 tuổi, vì biến cố gia đình, chị buộc phải gấp lại sách vở. Khoảng thời gian ấy, chị rơi vào trầm cảm, khủng hoảng và từng có lúc buông xuôi mọi dự định cho tương lai.

"Tôi tưởng như đã đánh mất hoàn toàn niềm tin vào chính mình. Nhưng đúng lúc ấy, Báo Thanh Niên trở thành nguồn động viên rất lớn đối với tôi" - chị bộc bạch.

Những bài viết về nghị lực sống, về những phận người nhỏ bé nhưng kiên cường vươn lên giữa nghịch cảnh đã kéo chị ra khỏi cảm giác tuyệt vọng. Từ những câu chuyện đời rất thật ấy, chị đã nhìn lại bản thân, học cách đứng dậy và không cho phép mình buông xuôi.

Trao giải cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" - Ảnh 3.

Các tác giả đoạt giải khuyến khích

Ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - đoạt giải khuyến khích với tác phẩm "Những kỷ niệm sâu đậm với Báo Thanh Niên" cho rằng đọc báo là một cách học, viết báo cũng là một hành trình học tập suốt đời.

"Điều làm nên bản sắc bền vững của Thanh Niên chính là tinh thần hào hiệp, luôn hướng về người yếu thế và lan tỏa cảm hứng tích cực cho xã hội, dù hình thức thể hiện có thay đổi theo thời gian và xu hướng hiện đại" - ông Nguyễn Minh Hải nhấn mạnh.

Kết quả chung cuộc, giải nhất (10 triệu đồng) được trao cho tác phẩm "Báo Thanh Niên "tái sinh" cuộc đời tôi" của tác giả Hà Hồng Nguyên (Đắk Lắk). 2 giải nhì, 3 giải ba và 20 giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm giàu cảm xúc, phản ánh sinh động mối quan hệ gắn bó giữa bạn đọc và tờ báo.

