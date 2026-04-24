Phát hiện 2 thi thể nam và nữ dưới hồ nước

Khuya 24-4, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy 2 thi thể dưới hồ Krông Búk Hạ (xã Ea Phê và xã Ea Kly).

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân

Trước đó, tối cùng ngày, người dân phát hiện 2 xe máy, 2 điện thoại di động cùng một số tư trang để trên bờ đập.

Tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Hàng trăm người dân tới theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân

Đến khoảng 22 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể người phụ nữ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk làm rõ.