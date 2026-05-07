Phát hiện 2 thi thể nổi trên sông Thạch Hãn, đang tìm thân nhân 1 nạn nhân

Ngày 7-5, UBND xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Hậu Kiên.

Khu vực sông Thạch Hãn, nơi phát hiện thi thể người phụ nữ

Theo đó, thi thể này là nữ giới, chưa rõ danh tính, khoảng 40-50 tuổi. Nạn nhân mặc quần ngắn, áo tay dài, màu đen trắng; tay phải có đeo tràng hạt màu nâu. Hiện địa phương này đang tìm kiếm, xác nhận nhân thân của nạn nhân.

Trong sáng cùng ngày, cũng tại sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Dương Đại Thuận (xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) người dân phát hiện thi thể của ông P.H (SN 1968, ngụ xã Triệu Bình) nổi trên sông.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 6-5, gia đình phát hiện ông H. rời khỏi nhà, không rõ đi đâu, làm gì nên tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 7 giờ 30 phút 7-5, thì phát hiện thi thể ông H. nổi trên sông.

Nguyên nhân các vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.