Phát hiện 20 người nước ngoài có dấu hiệu lạ tại một cửa hàng ở Nam Nha Trang

Ngày 14-5, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin về việc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan sau đợt kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, sáng 12-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Nam Nha Trang và Sở Nội vụ kiểm tra tại Cửa hàng Princess – Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu, địa chỉ 967 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có 20 người nước ngoài đang làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau của cửa hàng.

Số người nước ngoài phát hiện "làm chui" tại cửa hàng

Qua xác minh nhanh trên hệ thống dữ liệu của Công an tỉnh Khánh Hòa, bước đầu xác định toàn bộ số người nước ngoài trên đều có dấu hiệu hoạt động nghề nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đăng ký khi xin cấp thị thực hoặc thẻ tạm trú.

Tổ công tác đã yêu cầu đại diện pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu, Công ty TNHH Green Group Travel và Công ty TNHH Thương mại, Du lịch Anex Việt Nam tạm ngưng sử dụng số lao động nước ngoài nói trên để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.