Phát hiện 20 người nước ngoài có dấu hiệu lạ tại một cửa hàng ở Nam Nha Trang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện 20 người nước ngoài có dấu hiệu lạ tại một cửa hàng ở Nam Nha Trang

K. Nam

(NLĐO)- Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra cửa hàng Princess ở Nha Trang, phát hiện 20 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định nhập cảnh, lao động

Ngày 14-5, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin về việc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan sau đợt kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, sáng 12-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Nam Nha Trang và Sở Nội vụ kiểm tra tại Cửa hàng Princess – Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu, địa chỉ 967 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có 20 người nước ngoài đang làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau của cửa hàng.

Phát hiện 20 người nước ngoài "làm chui" ở Nha Trang - Ảnh 1.

Số người nước ngoài phát hiện "làm chui" tại cửa hàng

Qua xác minh nhanh trên hệ thống dữ liệu của Công an tỉnh Khánh Hòa, bước đầu xác định toàn bộ số người nước ngoài trên đều có dấu hiệu hoạt động nghề nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đăng ký khi xin cấp thị thực hoặc thẻ tạm trú.

Tổ công tác đã yêu cầu đại diện pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu, Công ty TNHH Green Group Travel và Công ty TNHH Thương mại, Du lịch Anex Việt Nam tạm ngưng sử dụng số lao động nước ngoài nói trên để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Đối tượng trộm đồ của du khách ở bãi biển Nha Trang có 4 tiền án

Đối tượng trộm đồ của du khách ở bãi biển Nha Trang có 4 tiền án

(NLĐO) - Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bắt quả tang đối tượng trộm đồ của du khách ở bãi biển Nha Trang

Bán que kem 100.000 đồng cho khách Thái, người bán hàng rong ở Nha Trang bị xử phạt

(NLĐO) - Sau khi một du khách phản ánh mua kem với giá 100.000 đồng/que tại bờ biển Nha Trang, cơ quan chức năng xác minh và phạt người bán 3,4 triệu đồng

Nha Trang: Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có gì?

(NLĐO) - UBND phường Nha Trang vừa hoàn thiện chi tiết quy hoạch 1/500 khu vực phía Đông đường Trần Phú trở thành "bộ mặt" đô thị biển mang tầm quốc tế

tỉnh Khánh Hòa vi phạm quy định Nha Trang dấu hiệu vi phạm người nước ngoài giám đốc công an tỉnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo