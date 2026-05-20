Kinh tế

Phát hiện kho mỹ phẩm không an toàn cho người sử dụng

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ngày 20-5, cơ quan quản lý thị trường (QLTT) TPHCM thông tin tạm giữ số lượng lớn mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ, không xuất xứ.

Theo đó Đội QLTT số 11 thuộc Chi cục QLTT TPHCM vừa tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh tại phường Tân Tạo (TPHCM), phát hiện tại đây đang trữ 820 đơn vị sản phẩm (tuýp, chai) mỹ phẩm các loại, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không thể hiện xuất xứ, không có tài liệu công bố chất lượng đính kèm.

Tại hiện trường có 470 tuýp kem dưỡng trắng da mờ nám 377, loại 30g/tuýp; 70 chai nước hoa, không nhãn hiệu, loại 50ml/chai và 280 tuýp kem dưỡng trắng ngừa mụn.

Phát hiện kho mỹ phẩm không an toàn cho người sử dụng - Ảnh 1.

Cơ quan quản lý thị trường kiểm tra mỹ phẩm không an toàn cho người sử dụng

Thông tin từ Đội QLTT số 11, toàn bộ số sản phẩm trên có dấu hiệu không đảm bảo về chất lượng hàng hóa theo quy định, không an toàn cho người sử dụng. Số hàng trên cũng không có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, cũng như không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Đội QLTT số 11 tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên. Vụ việc được đội QLTT số 11 đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan và đề xuất áp dụng các biện pháp xử lý tang vật vi phạm hành chính theo quy định.

Mỹ phẩm Việt Hương vừa bị thu hồi 511 sản phẩm là công ty nào?

(NLĐO) - Mỹ phẩm Việt Hương bị thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm trên toàn quốc do nhà máy không đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất mỹ phẩm CGMP-ASEAN.

