Phát hiện ngoạn mục về 2 người khác loài ở Nga

Theo Live Science, kết quả phân tích di truyền hài cốt 2 người khác loài từng sinh sống trong hang Denisova ở dãy núi Altai thuộc vùng Siberia - Nga cho thấy họ đều là người Neanderthal và là họ hàng, dù sống cách nhau tận 10 thiên niên kỷ.

Hài cốt của người thứ nhất chỉ bao gồm một mảnh xương nhỏ 110.000 năm tuổi, thứ giúp các nhà khoa học xác định bộ gene hoàn chỉnh thứ 4 của người Neanderthal, được đặt mã số là D17.

Đó là một loài người cổ cùng chi Homo (chi Người) với loài Homo sapiens (người tinh khôn, người hiện đại) chúng ta, được cho là đã tuyệt chủng khoảng 40.000 năm trước.

Hang Denisova ở Siberia - Nga đã có ít nhất một gia tộc Neanderthal sinh sống qua nhiều thế hệ, suốt 10.000 năm - Minh họa AI: Thu Anh

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mảnh xương D17 trong hang Denisova, nơi cả người Neanderthal và người Denisovan (Denisova, Denisovans) từng trú ngụ vào các giai đoạn khác nhau, không liên tục, trong suốt 300.000 năm.

Trên tạp chí PNAS, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà di truyền học Diyendo Massilani từ Đại học Yale (Mỹ) cho biết họ đã so sánh D17 với 3 bộ gene Neanderthal hoàn chỉnh khác để hiểu rõ hơn về cấu trúc quần thể của những người khác loài này.

Trong quá trình so sánh D17 với D5, thuộc về một người Neanderthal khác sống trong hang động này 120.000 năm trước, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng D17 và D5 là họ hàng.

Mặc dù D5 không phải là tổ tiên trực tiếp của D17, nhưng hai người Neanderthal cách nhau 10 thiên niên kỷ này thuộc về các dòng dõi có quan hệ gần gũi, được kết nối bởi một tổ tiên chung.

Mối quan hệ sinh học xa xôi này cho thấy người Neanderthal đã hiện diện lâu dài ở vùng Altai.

Cuộc phân tích cũng cho thấy người Neanderthal ở vùng Altai sống trong các quần thể rất nhỏ và bị cô lập cao độ, chỉ có 50 người trở xuống, được thể hiện qua các dấu hiệu di truyền mạnh mẽ về sự giao phối cận huyết.

Cụ thể hơn, những người này có những đoạn DNA giống hệt nhau, một dấu hiệu cho thấy cha mẹ của họ có quan hệ huyết thống rất gần, ví dụ như anh em họ hàng đời thứ nhất.

Theo Live Science, nghiên cứu mới này bổ sung cho các nghiên cứu trước đó cho thấy người Neanderthal sống trong các nhóm nhỏ hơn và biệt lập hơn so với Homo sapiens chúng ta.

Một nghiên cứu năm 2022 chỉ ra rằng một cộng đồng người Neanderthal ở Altai chỉ có khoảng 20 cá thể, trong khi một nghiên cứu khác cung cấp bằng chứng về một nhóm bị cô lập trong khoảng 50.000 năm.

Nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng chính sự cô lập và giao phối cận huyết - điều đã được chứng minh là gây ra suy giảm đa dạng di truyền, tăng nguy cơ bệnh tật - là một trong những nguyên nhân khiến người Neanderthal tuyệt chủng.