Phát hiện Nguyễn Thu Phương giấu linh kiện súng K59 trong căn nhà tại TP HCM

Ngày 18-11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thu Phương (SN 1984, quê Bắc Ninh) 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 3 giờ ngày 18-2-2023, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hành chính tại căn nhà của Phương trên đường Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (cũ). Tại đây, công an phát hiện nhiều loại ma túy với tổng khối lượng đáng kể, gồm: 410,2419 gam MDMA; 0,1939 gam Ketamine; 2,1233 gam MDMA và Ketamine; 8,6631 gam Methamphetamine, MDMA, Ketamine và Nimetazepam; 89,37 gam cần sa. Ngay lập tức, Phương bị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang cùng toàn bộ vật chứng.

Bị cáo Nguyễn Thu Phương giấu linh kiện súng K59 trong căn nhà ở TP HCM

Cùng ngày, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương tại khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè (cũ). Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ thêm 24,8023 gam Ketamine, 1 cân điện tử, 1 cái kéo, 1 dao rọc giấy và các linh kiện gồm thân súng, bệ khóa nòng, lò xo và băng đạn (không có đạn).

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định đây là các bộ phận của súng quân dụng K59. Tuy nhiên, do thiếu bộ phận kim hoả nên không còn khả năng sử dụng, không thuộc nhóm vũ khí theo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Kết quả điều tra xác định, cuối năm 2022, Phương quen biết một người đàn ông tên Quyết, không rõ lai lịch, sống tại Campuchia, chuyên bán ma túy. Phương đã 2 lần mua ma túy của Quyết để bán lại kiếm lời. Khi có khách đặt hàng, Phương thông báo số lượng và loại ma túy cho Quyết qua ứng dụng Telegram. Quyết chỉ đạo người của mình tại TP HCM giao ma túy và thu tiền từ người mua, sau đó chuyển lợi nhuận cho Phương.

Cụ thể, lần mua đầu tiên vào tháng 12-2022, Phương mua 5.000 viên MDMA với giá 400 triệu đồng (80.000 đồng/viên) và bán lại giá 92.000 đồng/viên, thu lợi 60 triệu đồng. Lần thứ hai, khoảng một tháng sau, Phương mua 3.000 viên MDMA giá 240 triệu đồng và bán ra thu lợi 36 triệu đồng. Số ma túy bị thu giữ ngày 18-2-2023 là lô hàng mà Quyết thuê xe ôm công nghệ giao cho Phương vào ngày 8-12-2022, nhưng chưa kịp bán thì bị cơ quan công an phát hiện.

Ngoài ra, Phương khai từng mua ma túy của một người tên Trí, không rõ lai lịch nên Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã mở rộng điều tra. Kết quả ghi lời khai Lê Minh Trí và Thái Cẩm Tâm (bị khởi tố, tạm giam trong vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" khác) cho biết từng bán ma túy cho Phương nhiều lần, tiền mua được chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, qua đối chất, Phương không thừa nhận mua ma túy từ Trí và Tâm, giải thích số tiền chuyển khoản là khoản vay mượn. Đồng thời, kết quả giám định các chất ma túy thu giữ tại nhà Phương xác định không phải là ma túy do Trí hoặc Tâm cung cấp.

Với hành vi mua bán trái phép số lượng lớn ma túy, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thu Phương 20 năm tù, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật liên quan.