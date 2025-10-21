HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Phát hiện nhiều người "nhậu nhẹt" trong đêm 20-10

Anh Vũ

(NLĐO) - Tối 20-10, cảnh sát đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CLIP: Đội CSGT Tân Sơn Nhất đo nồng độ cồn.

Tối 20-10, tổ công tác thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP HCM) lập chốt, kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh, phường Tây Thạnh.

img

Người đàn ông 29 tuổi bị cảnh sát lập biên bản do nồng độ cồn kịch khung.

Lúc 20 giờ 50 phút, người đàn ông 50 tuổi (ngụ TP HCM) chạy xe máy qua giao lộ này, thấy nghi vấn nên cảnh sát dừng xe lại. Kết quả cho thấy ông có nồng độ cồn 0,259 mg/l khí thở. Với lỗi này, ông sẽ bị phạt tiền 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nói với cảnh sát, người đàn ông cho biết sau ca làm, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) nên ông đi uống bia cùng đồng nghiệp. "Dịp vui nên tôi uống đúng 2 lon. Nghĩ gần nhà về sớm nên không sao. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm" - người đàn ông nói.

Lúc 21 giờ 5 phút, cảnh sát tiếp tục phát hiện người đàn ông 29 tuổi (quê TP Huế) lái xe máy loạng choạng nên kiểm tra.

Qua đo nồng độ cồn, kết quả cho thấy anh này vượt mức kịch khung, tức 0,552 mg/l khí thở. Thậm chí người này không có giấy phép lái xe, đăng ký xe, không xuất trình được thẻ căn cước khi được yêu cầu.

Theo quy định, người này sẽ bị phạt từ 9 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 23 tháng.

"Ngày 20-10 nên có cùng đồng nghiệp uống vài ly để chúc mừng. Do gần nhà đây nên chủ quan" - người đàn ông nói.

Theo đại diện Phòng CSGT, Công an TP HCM, qua 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng CSGT TP HCM đã lập biên bản xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

nồng độ cồn vi phạm nồng độ cồn kiểm tra nồng độ cồn giấy phép lái xe
