Phát hiện tài xế xe đầu kéo mang theo súng và 2 hộp đạn khi chạy xe

Lực lượng CSGT phát hiện tài xế xe đầu kéo có biểu hiện nghi vấn

Trước đó, chiều 11-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Tỉnh lộ 8 (đoạn qua xã Quảng Phú), tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk phát hiện xe đầu kéo mang BKS: 47C-302.xx có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có một khẩu súng, hai hộp đạn chì.

Tài xế xe đầu kéo là Nguyễn Văn Nhật (28 tuổi, ngụ xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) khai nhận đã mua khẩu súng trên mạng xã hội để phục vụ việc bắn chim.

Lực lượng CSGT đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo thẩm quyền.