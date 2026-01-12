HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phát hiện tài xế xe đầu kéo mang theo súng và 2 hộp đạn khi chạy xe

Cao Nguyên

(NLĐO) – Một lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk hôm 12-1 cho biết tài xế đã khai nhận lý do mang theo súng.

Tài xế xe đầu kéo bị phát hiện mang theo súng đạn nguy hiểm - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT phát hiện tài xế xe đầu kéo có biểu hiện nghi vấn

Trước đó, chiều 11-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Tỉnh lộ 8 (đoạn qua xã Quảng Phú), tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk phát hiện xe đầu kéo mang BKS: 47C-302.xx có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có một khẩu súng, hai hộp đạn chì.

Tài xế xe đầu kéo là Nguyễn Văn Nhật (28 tuổi, ngụ xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) khai nhận đã mua khẩu súng trên mạng xã hội để phục vụ việc bắn chim.

Lực lượng CSGT đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo thẩm quyền.

Một học sinh lớp 9 tới công an giao nộp 2 khẩu súng

Một học sinh lớp 9 tới công an giao nộp 2 khẩu súng

(NLĐO) – Trong lúc vui chơi cùng bạn bè, một nam sinh lớp 9 bất ngờ nhặt được 2 khẩu súng tự chế nên mang đến công an giao nộp.

Công an 2 phường ở TPHCM phối hợp bắt giữ đối tượng cất giấu 4 khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn

(NLĐO) - Công an TPHCM khuyến cáo người dân không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ và thuốc pháo

Công bố triệt phá đường dây buôn bán ma túy khủng, thu giữ 2 khẩu súng

(NLĐO) - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ 9,2kg ma túy và 2 khẩu súng

