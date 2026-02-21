Ngày 21-2, Công an xã Dầu Giây (Đồng Nai) đang làm rõ nguyên nhân cái chết của ông L.T.Đ. (65 tuổi, ngụ TPHCM).

Hiện trường nơi phát hiện sự việc

Vào tối 20-2 (nhằm mùng 4 Tết), người dân Tổ 12, ấp 94, xã Dầu Giây phát hiện một thi thể trong tình trạng đang phân hủy trên địa bàn.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân được xác định là ông L.T.Đ. Tài sản đi cùng gồm 1 xe máy biển kiểm soát 59U1-067.98 cùng một số giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Dầu Giây đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.