Phát hiện thi thể trôi sông Sài Gòn, bụng xăm 2 con thằn lằn

Công an TPHCM đang xác định danh tính một người đàn ông tử vong, thi thể trôi trên sông Sài Gòn.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, trưa 6-12, người dân địa phương phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua cảng Phúc Long, phường Thủ Đức nên đưa vào bờ rồi gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức đã phối hợp với Công an TPHCM đến hiện trường ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân.

Người đàn ông này mặc quần dài, áo sơ mi dài tay; không có giấy tờ tùy thân; trên bụng xăm 2 con thằn lằn,

Danh tính và nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.