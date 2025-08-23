Phát hiện khủng khiếp về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể ra đời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Phát hiện khủng khiếp về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể ra đời

Anh Thư

(NLĐO) - Các thành phần cơ bản cần thiết để xây dựng những hành tinh có sự sống đã được phát hiện ở nơi tưởng chừng rất chết chóc.

Bức xạ cực tím (UV) liều cao là "tử thần" với sự sống trên Trái Đất ngày nay. Nhưng ở nơi cách chúng ta 5.500 năm ánh sáng, điều không thể ngờ đến đã được kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb phát hiện.

Phát hiện khủng khiếp về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể ra đời- Ảnh 1.

Ảnh đồ họa mô tả về một đĩa tiền hành tinh chịu tác động mạnh mẽ của bức xạ UV, nhưng vẫn chứa đựng các phân tử liên quan đến sự sống - Ảnh: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã tập trung nghiên cứu vào một ngôi sao trẻ có khối lượng tương đương Mặt Trời, được gọi là XUE 1, nằm cách chúng ta khoảng 5.500 năm ánh sáng trong tinh vân Lobster (tức tinh vân Tôm Hùm hay NGC 6357).

Tinh vân này chứa hơn 20 ngôi sao khổng lồ, bao gồm hai trong số các ngôi sao lớn nhất trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta, cả hai đều phát ra lượng bức xạ cực UV cực lớn.

Quanh chúng còn có khoảng một chục ngôi sao trẻ nhỏ hơn, tất cả đều có đĩa tiền hành tinh và đều chịu tác động mạnh mẽ của tia UV cường độ cao. XUE 1 là một trong số đó.

Bài công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal cho biết việc phân tích các hạt bụi bên trong XUE 1 cho thấy đĩa tiền hành tinh của ngôi sao này có thể hình thành tới 10 hành tinh cỡ Sao Thủy trong tương lai.

Đáng ngạc nhiên hơn, các nhà khoa học cũng nhận thấy dấu hiệu của hơi nước, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen cyanide và acetylen.

Đó là những nguyên liệu căn bản mà một hệ sao cần có để tạo ra sự sống trong tương lai.

Theo GS Konstantin Getman từ Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ), đồng tác giả, chỉ riêng việc phát hiện ra một đĩa tiền hành tinh dù bị xói mòn bởi bức xạ cực tím nhưng vẫn đang tạo ra hành tinh là một bất ngờ.

Việc tìm thấy các phân tử tiền thân của sự sống trong đó càng đáng giá hơn.

Điều này cho thấy các ngôi sao có hành tinh có thể phổ biến hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng ta, bao gồm việc tồn tại ở những vùng không gian "tử thần".

Ngoài ra, các phân tử liên quan đến sự sống tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt đó là lời gợi ý về khả năng tồn tại các dạng sống ngoài hành tinh không cần đến những điều kiện ôn hòa như sinh vật Trái Đất đang hưởng thụ.

Các nhà khoa học kỳ vọng những phương tiện quan sát hiện đại hơn sau này có thể đem lại câu trả lời cụ thể.

Tin liên quan

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

(NLĐO) - Kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện ra một mặt trăng chưa từng được biết đến trước đây của Sao Thiên Vương.

Khám phá khu rừng, 5 tuần đào được 3 kho báu

(NLĐO) - Bên trong rừng Grodziec của Ba Lan, một nhóm khảo cổ nghiệp dư đã tìm thấy 3 kho báu được mô tả là "phi thường", thuộc nhiều thời đại khác nhau.

DNA khác loài giúp một nhóm người đi bộ từ Nga sang Mỹ

(NLĐO) - Hành trình băng ngang eo biển Bering vào kỷ băng hà sẽ khó lòng thực hiện nếu DNA khác loài không xâm nhập vào dòng dõi Homo sapiens.

tinh vân Tôm Hùm sự sống đĩa tiền hành tinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo