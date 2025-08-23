Phát hiện khủng khiếp về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể ra đời

Bức xạ cực tím (UV) liều cao là "tử thần" với sự sống trên Trái Đất ngày nay. Nhưng ở nơi cách chúng ta 5.500 năm ánh sáng, điều không thể ngờ đến đã được kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb phát hiện.

Ảnh đồ họa mô tả về một đĩa tiền hành tinh chịu tác động mạnh mẽ của bức xạ UV, nhưng vẫn chứa đựng các phân tử liên quan đến sự sống - Ảnh: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã tập trung nghiên cứu vào một ngôi sao trẻ có khối lượng tương đương Mặt Trời, được gọi là XUE 1, nằm cách chúng ta khoảng 5.500 năm ánh sáng trong tinh vân Lobster (tức tinh vân Tôm Hùm hay NGC 6357).

Tinh vân này chứa hơn 20 ngôi sao khổng lồ, bao gồm hai trong số các ngôi sao lớn nhất trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta, cả hai đều phát ra lượng bức xạ cực UV cực lớn.

Quanh chúng còn có khoảng một chục ngôi sao trẻ nhỏ hơn, tất cả đều có đĩa tiền hành tinh và đều chịu tác động mạnh mẽ của tia UV cường độ cao. XUE 1 là một trong số đó.

Bài công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal cho biết việc phân tích các hạt bụi bên trong XUE 1 cho thấy đĩa tiền hành tinh của ngôi sao này có thể hình thành tới 10 hành tinh cỡ Sao Thủy trong tương lai.

Đáng ngạc nhiên hơn, các nhà khoa học cũng nhận thấy dấu hiệu của hơi nước, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen cyanide và acetylen.

Đó là những nguyên liệu căn bản mà một hệ sao cần có để tạo ra sự sống trong tương lai.

Theo GS Konstantin Getman từ Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ), đồng tác giả, chỉ riêng việc phát hiện ra một đĩa tiền hành tinh dù bị xói mòn bởi bức xạ cực tím nhưng vẫn đang tạo ra hành tinh là một bất ngờ.

Việc tìm thấy các phân tử tiền thân của sự sống trong đó càng đáng giá hơn.

Điều này cho thấy các ngôi sao có hành tinh có thể phổ biến hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng ta, bao gồm việc tồn tại ở những vùng không gian "tử thần".

Ngoài ra, các phân tử liên quan đến sự sống tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt đó là lời gợi ý về khả năng tồn tại các dạng sống ngoài hành tinh không cần đến những điều kiện ôn hòa như sinh vật Trái Đất đang hưởng thụ.

Các nhà khoa học kỳ vọng những phương tiện quan sát hiện đại hơn sau này có thể đem lại câu trả lời cụ thể.