Phát huy tinh thần tự quản để xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no

Chiều 7-11, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã đến dự Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2025 của khu phố 19, phường Tân Sơn Nhì.

Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì tổ chức tại sân Đình Tân Thới.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết

Bà Lê Thị Mai, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 19, cho biết khu phố hiện có 706 hộ với 2.195 người, trong đó 330 hộ thường trú và 406 hộ tạm trú; dân cư chủ yếu là người Kinh, xen kẽ một số gia đình người Hoa, Tày, Khơ me và Thái. Khu phố 19 có 18 gia đình liệt sĩ cùng nhiều gia đình chính sách, là những chứng tích sống của truyền thống cách mạng địa phương.

Bà Lê Thị Mai, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 19

Trong năm 2025, 100% hộ gia đình ở khu phố 19 được vận động đăng ký "gia đình văn hoá". Công tác an sinh tại khu phố được chú trọng, địa phương không còn hộ nghèo; hỗ trợ vùng thiên tai 14,21 triệu đồng và trao 12 suất học bổng trị giá 12 triệu đồng.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM tặng quà các hộ dân khó khăn tại khu phố 19, phường Tân Sơn Nhì

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận các "điểm sáng" tại khu phố 19, từ công tác bảo vệ môi trường, xã hội hóa việc sửa hẻm, đến mô hình tự quản an ninh trật tự, chăm lo an sinh và khuyến học, cho thấy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của người dân.

Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người cao tuổi và nhân dân địa phương

Nhấn mạnh bối cảnh TP HCM đang triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu địa phương tiếp tục đổi mới, thích ứng và giữ vững kỷ luật hành chính để phục vụ dân tốt hơn; đồng thời phát huy vai trò làm chủ của người dân, nâng cao năng lực tự quản và huy động sức mạnh cộng đồng nhằm xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì nhiệm kỳ 2025–2030.