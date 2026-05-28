Thời sự Chính trị

Phát huy vai trò của HĐND trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội cho biết Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc nhằm nghe những giải pháp mới, nhất là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Sáng 28-5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Hội đồng Nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Đồng chủ trì Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và 34 địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nhằm tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp, mà còn là dịp để nhìn nhận đầy đủ hơn vị trí, vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đồng thời đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM (ngoài cùng bên trái) và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt trong lịch sử hoạt động của HĐND các cấp. Đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có: Đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề; tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Đồng thời, Đảng, Nhà nước ban hành, triển khai nhiều quyết sách chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số quốc gia, cải cách tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp ủy địa phương, HĐND các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp còn nhiều khó khăn, thách thức: Địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn; năng lực cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, đôi khi còn lúng túng trong xử lý công việc; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, tập trung tháo gỡ. Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp vào đầu tháng 7-2026.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chào mừng Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng


Chủ tịch Quốc hội cho biết tại hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn được nghe những ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm làm mới trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Đánh giá mối quan hệ công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với HĐND cấp tỉnh; giữa Thường trực HĐND với cấp ủy, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp; nhất là những kinh nghiệm phát huy vai trò của HĐND trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số; về kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp; về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của HĐND.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phạm Thắng

Đặc biệt, các đại biểu tìm hiểu kỹ lưỡng cách thức tiến hành chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công tác của HĐND TP Hà Nội nói riêng và của Hà Nội nói chung để có thể vận dụng, thực hiện tại địa phương mình trong thời gian tới. HĐND TP Hà Nội sẵn sàng chia sẻ, chuyển giao kinh nghiệm của mình cho các địa phương.

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu các sở ngành tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 6 khu đô thị lớn ở phường Phú An.

(NLĐO) - HĐND TPHCM sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của Thành phố

(NLĐO) - Kết quả của kỳ họp thể hiện sự thống nhất, trách nhiệm cao của đại biểu HĐND TPHCM trước cử tri và nhân dân thành phố

