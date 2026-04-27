Phát huy vai trò sổ tay đảng viên điện tử

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, Đảng ta đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xây dựng Đảng. Một trong những công cụ quan trọng, mang tính đột phá là sổ tay đảng viên điện tử. Đây không chỉ là một ứng dụng di động hay nền tảng web đơn thuần mà là kho tài liệu số phong phú, kênh giao tiếp hai chiều hiện đại giữa cấp ủy với đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - nền tảng cơ sở của tổ chức Đảng.

Để vai trò của sổ tay đảng viên điện tử được phát huy hiệu quả, các cấp ủy Đảng cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đưa việc sử dụng sổ tay này thành nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Cần tuyên truyền sâu rộng để mọi đảng viên nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm sử dụng ứng dụng đúng quy định, tránh hình thức. Chi bộ cần tổ chức hướng dẫn sử dụng chi tiết, nhất là với đảng viên lớn tuổi hoặc ở vùng khó khăn về công nghệ.

Bên cạnh đó, cần nâng cao kỹ năng số cho đảng viên và cấp ủy; tổ chức các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề như "Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số", "Chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Đảng"... Khuyến khích đảng viên cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng trên điện thoại, kết nối với VNeID để xác thực an toàn. Cấp ủy cần bảo đảm hạ tầng công nghệ như đường truyền internet ổn định, thiết bị hỗ trợ cho chi bộ nông thôn, biên giới.

Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: MINH CHÂU

Ngoài ra, cần hoàn thiện nội dung sổ tay đảng viên điện tử và tính năng ứng dụng. Thường xuyên cập nhật tài liệu chất lượng cao, dễ tiếp cận (nghị quyết ngắn gọn, infographic, video hướng dẫn…). Mở rộng tính năng tương tác như khảo sát nhanh, diễn đàn góp ý, quản lý giao nhiệm vụ và theo dõi kết quả thực hiện; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu đảng viên theo quy định.

Cần kết hợp chặt chẽ giữa hình thức số và truyền thống. Sổ tay đảng viên điện tử là công cụ hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn sinh hoạt trực tiếp. Ở những chi bộ có đảng viên khó tiếp cận công nghệ, cần linh hoạt kết hợp như gửi tài liệu điện tử trước, sinh hoạt trực tiếp vẫn là chính, nhưng thảo luận sâu hơn nhờ chuẩn bị tốt. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ứng dụng, biểu dương chi bộ, đảng viên sử dụng hiệu quả, nhắc nhở nơi làm chưa tốt.

Các Đảng ủy cơ sở cần tổng kết, rút kinh nghiệm hằng quý, hằng năm về hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ. Xây dựng và nhân rộng các chi bộ điển hình "chi bộ số", nơi sinh hoạt trở nên linh hoạt, dân chủ, hiệu quả cao.

Trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy vai trò sổ tay đảng viên điện tử không chỉ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Mỗi đảng viên cần ý thức trách nhiệm, chủ động sử dụng ứng dụng như "người bạn đồng hành" trong tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp cần quyết liệt chỉ đạo để sổ tay này thực sự trở thành công cụ mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và những nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.