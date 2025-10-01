HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phạt sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream bán hàng giả, liệu có khả thi?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Một đại biểu đề xuất sàn và nền tảng livestream phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng nếu họ gặp rủi ro do hàng giả, hàng nhái,..

Trong phiên thảo luận liên quan đến dự thảo Luật Thương mại điện tử hôm 30-9, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn tỉnh Lâm Đồng) đề nghị bổ sung quy định để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trước những rủi ro hàng giả, hàng nhái, quảng cáo sai sự thật.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, sàn thương mại điện tử và nền tảng livestream phải chịu trách nhiệm chủ động bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng. Bà Trịnh Thị Tú Anh cho rằng quy định như trên sẽ tạo động lực tài chính mạnh mẽ, buộc các nền tảng phải tự sàng lọc nội dung kỹ càng hơn.

Nữ đại biểu cũng góp ý dự án luật cần có quy định yêu cầu các nền tảng công khai thông tin về sản phẩm như: nguồn gốc, chất lượng và các thông số liên quan trước khi giao dịch hoàn tất nhằm giúp quyết định mua sắm sáng suốt và giảm thiểu khả năng rủi ro bị lừa đảo.

Đề xuất chưa thật sự hợp lý?

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đề xuất trên chưa thật sự hợp lý. Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), phân tích trên môi trường mạng xã hội, việc định danh và kiểm soát tài khoản bán hàng còn nhiều hạn chế.

Do đó, người bán có thể mở nhiều tài khoản khác nhau, thậm chí phối hợp với người mua để dựng giao dịch “ảo” nhằm trục lợi. Trong những trường hợp này, việc buộc nền tảng phải bồi thường là không khả thi, bởi họ không có công cụ hay chức năng trực tiếp để kiểm tra và xử phạt người bán.

Phạt sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream bán hàng giả, liệu có khả thi?- Ảnh 3.

Siết chặt hoạt động bán hàng online Ảnh minh họa

Thực tế, các sàn thương mại điện tử lớn đều đã áp dụng nhiều cơ chế bảo vệ người tiêu dùng như yêu cầu định danh người bán, hỗ trợ trả hàng - hoàn tiền nếu sản phẩm không đúng mô tả, hoặc tiếp nhận khiếu nại sau mua hàng. Do đó, thay vì quy toàn bộ trách nhiệm bồi thường lên sàn, cần tập trung siết chặt kiểm soát nguồn hàng ngay từ khâu sản xuất, nhập khẩu, phân phối, đồng thời áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với người bán vi phạm.

“Vấn đề cốt lõi không nằm ở nền tảng, vì họ không có quyền kiểm tra và xử phạt như cơ quan chức năng, mà ở việc quản lý chặt chẽ hàng hóa lưu thông trên thị trường” – ông Minh nhấn mạnh.

Cần tăng cường giám sát

Theo đại diện một doanh nghiệp thương mại điện tử, để hạn chế hàng giả, hàng nhái hay quảng cáo sai sự thật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trước hết, các nền tảng xuyên biên giới như Facebook phải có pháp nhân tại Việt Nam, nhằm phối hợp với cơ quan chức năng truy vết và xử lý vi phạm kịp thời.

Các sàn thương mại điện tử trong nước cũng cần tăng cường giám sát thông qua phản ánh của người tiêu dùng cũng như liên đới trách nhiệm, phối hợp báo cáo đến cơ quan chức năng nếu phát hiện nhà bán sai phạm như trên.

Cũng theo đại diện này, kiểm soát hàng hóa trên thị trường vẫn là yếu tố then chốt. Khi thị trường không còn hàng giả, trên online cũng sẽ không còn là kênh tiêu thụ hàng giả.

Theo tìm hiểu, hiện có một số sàn đã có chỉnh sách hoàn tiền cho người tiêu dùng nếu mua phải hàng giả, hàng nhái. Như Lazada sẽ hoàn tiền cho người mua gấp đôi giá trị mua hàng thực tế khi họ đã mua và các khoản chi phí hợp lý phát sinh mà người mua phải chịu khi mua của nhà bán hàng LazMall. 

Hiện tại, các sàn thương mại điện tử chưa đưa ra bình luận nào với đề xuất trên.

Tin liên quan

"Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý"

"Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý"

(NLĐO)- Là chủ đề của talkshow được Báo Người Lao Động tổ chức lúc 10 giờ sáng nay, 10-9.

Sốc: Hơn 80.000 gian hàng rời sàn thương mại điện tử

(NLĐO)- Thị phần của TikTok Shop đã tăng từ 29% lên 39% thị phần, cho thấy đà mở rộng mạnh mẽ của mô hình "giải trí - mua sắm tích hợp"

Thủ tướng: Thiết kế công cụ hạn chế mặt trái của thương mại điện tử, quản lý thuế

(NLĐO)- Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phải thiết kế công cụ để quản lý, giám sát chất lượng hàng hóa, quản lý thuế, hạn chế mặt trái của thương mại điện tử.

thương mại điện tử bán hàng online hàng giả hàng nhái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo