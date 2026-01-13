Phát triển đô thị khoa học công nghệ - Bắc TPHCM kế thừa thành phố thông minh Bình Dương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Phát triển đô thị khoa học công nghệ - Bắc TPHCM kế thừa thành phố thông minh Bình Dương

Thanh Thảo

(NLĐO) - Phía Bắc được chọn để đột phá phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng đúng với mong muốn, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân TPHCM

Chiều 13-1, tại phường Bình Dương, UBND TPHCM phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu Phát triển, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Tập đoàn Becamex và VSIP, tổ chức chương trình họp báo cho Lễ công bố phát triển "Đô thị Khoa học Công nghệ – phía Bắc TPHCM".

Phát triển đô thị khoa học công nghệ - Bắc TPHCM kế thừa thành phố thông minh Bình Dương - Ảnh 1.

Ông Cao Văn Chóng thông tin về Lễ công bố phát triển "Đô thị Khoa học Công nghệ – phía Bắc TPHCM"

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết theo kế hoạch, lễ công bố chính thức sẽ diễn ra vào ngày 15-1, tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương (đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TPHCM) với sự tham dự của lãnh đạo TPHCM.

Tại buổi họp báo, Tập đoàn Becamex đã trình bày các tham luận về giải pháp, nguồn lực để phát triển đô thị khoa học công nghệ. Đây là một trong những chức năng không thể thiếu của một siêu đô thị như TPHCM.

Không gian phát triển của đô thị khoa học công nghệ - Bắc TPHCM được tổ chức theo cấu trúc "vùng lõi và vành đai".

Tập trung các khu chức năng đổi mới sáng tạo, giáo dục số, thương mại - hội nghị, khám phá khoa học và các khu công nghiệp thế hệ mới, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu.

Đề án là không gian thí điểm lý tưởng cho việc triển khai các cơ chế, chính sách vượt trội theo mô hình sandbox, cho phép thử nghiệm các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, thiết bị bay không người lái (UAV/drone) trước khi nhân rộng ra phạm vi toàn Thành phố và cả nước.

Phát triển đô thị khoa học công nghệ - Bắc TPHCM kế thừa thành phố thông minh Bình Dương - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hùng trao đổi tại buổi họp báo

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex cho biết việc hợp nhất giữa Bình Dương, TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ hội mới, với kinh nghiệm hợp tác quốc tế sâu rộng, Becamex mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược để tiếp tục nghiên cứu, đóng góp cho TPHCM trong thời gian tới.

Theo ông Hùng, trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đi tham quan hệ sinh thái của Becamex qua nhiều năm, Bí thư có đánh giá rất cao và có kết luận nơi đây có nền tảng rất quan trọng, đề nghị Becamex tiếp tục xây dựng, phát triển theo yêu cầu thực hiện Nghị quyết 57.

Ông Hùng cũng cho biết việc phát triển đô thị khoa học công nghệ - Bắc TPHCM trên cơ sở kế thừa thành phố thông minh Bình Dương đã được Becamex thực hiện cách đây hơn 10 năm và đã đạt được nhiều thành tựu nhất định.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TPHCM cho rằng với quy mô, dân số và diện tích tự nhiên khá lớn, cùng các điều kiện về hạ tầng sẵn có, việc phân công chức năng trong 1 đô thị lớn như TPHCM phù hợp với xu thế.

Cụ thể, phía Bắc được chọn để đột phá phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng đúng với mong muốn, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân TPHCM, thể hiện qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ I mới đây.





Tin liên quan

Xây dựng Thành phố Khoa học Công nghệ Bình Dương

Xây dựng Thành phố Khoa học Công nghệ Bình Dương

Bí thư Thành ủy TP HCM ủng hộ đề xuất của Becamex về việc triển khai dự án xây dựng thành phố khoa học công nghệ, trung tâm đặt tại phường Bình Dương

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát thành phố khoa học - công nghệ tại Bình Dương

(NLĐO) - Thành phố khoa học - công nghệ do Becamex đề xuất được xác định là nơi ươm tạo đổi mới sáng tạo cho toàn bộ không gian công nghiệp công nghệ cao

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: TPHCM phải quan tâm đặc biệt đến khoa học - công nghệ

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TPHCM bước đầu đang định hình 4 trung tâm khoa học - công nghệ

nhân lực chất lượng cao khoa học công nghệ Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hệ sinh thái khởi nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo