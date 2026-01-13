Phát triển đô thị khoa học công nghệ - Bắc TPHCM kế thừa thành phố thông minh Bình Dương

Chiều 13-1, tại phường Bình Dương, UBND TPHCM phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu Phát triển, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Tập đoàn Becamex và VSIP, tổ chức chương trình họp báo cho Lễ công bố phát triển "Đô thị Khoa học Công nghệ – phía Bắc TPHCM".

Ông Cao Văn Chóng thông tin về Lễ công bố phát triển "Đô thị Khoa học Công nghệ – phía Bắc TPHCM"

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết theo kế hoạch, lễ công bố chính thức sẽ diễn ra vào ngày 15-1, tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương (đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TPHCM) với sự tham dự của lãnh đạo TPHCM.

Tại buổi họp báo, Tập đoàn Becamex đã trình bày các tham luận về giải pháp, nguồn lực để phát triển đô thị khoa học công nghệ. Đây là một trong những chức năng không thể thiếu của một siêu đô thị như TPHCM.

Không gian phát triển của đô thị khoa học công nghệ - Bắc TPHCM được tổ chức theo cấu trúc "vùng lõi và vành đai".

Tập trung các khu chức năng đổi mới sáng tạo, giáo dục số, thương mại - hội nghị, khám phá khoa học và các khu công nghiệp thế hệ mới, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu.

Đề án là không gian thí điểm lý tưởng cho việc triển khai các cơ chế, chính sách vượt trội theo mô hình sandbox, cho phép thử nghiệm các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, thiết bị bay không người lái (UAV/drone) trước khi nhân rộng ra phạm vi toàn Thành phố và cả nước.



Ông Nguyễn Văn Hùng trao đổi tại buổi họp báo

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex cho biết việc hợp nhất giữa Bình Dương, TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ hội mới, với kinh nghiệm hợp tác quốc tế sâu rộng, Becamex mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược để tiếp tục nghiên cứu, đóng góp cho TPHCM trong thời gian tới.

Theo ông Hùng, trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đi tham quan hệ sinh thái của Becamex qua nhiều năm, Bí thư có đánh giá rất cao và có kết luận nơi đây có nền tảng rất quan trọng, đề nghị Becamex tiếp tục xây dựng, phát triển theo yêu cầu thực hiện Nghị quyết 57.

Ông Hùng cũng cho biết việc phát triển đô thị khoa học công nghệ - Bắc TPHCM trên cơ sở kế thừa thành phố thông minh Bình Dương đã được Becamex thực hiện cách đây hơn 10 năm và đã đạt được nhiều thành tựu nhất định.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TPHCM cho rằng với quy mô, dân số và diện tích tự nhiên khá lớn, cùng các điều kiện về hạ tầng sẵn có, việc phân công chức năng trong 1 đô thị lớn như TPHCM phù hợp với xu thế.

Cụ thể, phía Bắc được chọn để đột phá phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng đúng với mong muốn, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân TPHCM, thể hiện qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ I mới đây.















