Xây dựng Thành phố Khoa học Công nghệ Bình Dương

Chiều 26-12, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã đi khảo sát và làm việc với Tập đoàn Becamex về các đề án phát triển khoa học công nghệ và vùng đổi mới sáng tạo tại phường Bình Dương. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường.

Phù hợp với xu thế

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, đã trình bày tóm tắt đề án xây dựng khu vực Bình Dương cũ trở thành Thành phố Khoa học Công nghệ - Bắc TP HCM. Đây là dự án mang tính chiến lược, được quy hoạch trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo của khu vực phía Bắc và Tây Bắc TP HCM, đóng vai trò trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, nâng cao khả năng tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo định hướng, Thành phố Khoa học Công nghệ - Bắc TP HCM áp dụng mô hình tích hợp "5 trong 1", gồm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và phát triển đô thị đáng sống. Mô hình này phù hợp với yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội ban hành giai đoạn 2024-2025. Dự án cũng được định hướng kết nối với Trung tâm Tài chính quốc tế nhằm huy động nguồn lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Không gian phát triển của Thành phố Khoa học Công nghệ - Bắc TP HCM được tổ chức theo cấu trúc "vùng lõi và vành đai". Trong đó, vùng lõi quy mô khoảng 220 ha, tập trung các khu chức năng đổi mới sáng tạo, giáo dục số, thương mại - hội nghị và khám phá khoa học; vành đai sản xuất khoảng 1.700 ha, gồm các khu công nghiệp thế hệ mới, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu. Dự án cũng hình thành hành lang khoa học công nghệ kết nối ĐHQG TP HCM với khu vực Tây Bắc thành phố.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex cho rằng việc TP HCM mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất mở ra cơ hội lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Với hạ tầng kết nối đa phương thức và sự tham gia của nhiều tập đoàn, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, kỳ vọng Thành phố Khoa học Công nghệ - Bắc TP HCM trở thành động lực tăng trưởng mới của TP HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Văn Hùng kiến nghị thống nhất chủ trương hình thành Thành phố Khoa học Công nghệ - Bắc TP HCM, với trung tâm đặt tại phường Bình Dương. Becamex đề xuất làm nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục đầu tư hạ tầng thành phố khoa học công nghệ này, đồng thời phối hợp với các đối tác huy động nguồn lực xã hội.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Becamex và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển năng lượng mặt trời tại khu vực phía Bắc TP HCM

Giữ nguyên thương hiệu TP Khoa học Công nghệ Bình Dương

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ấn tượng với những thành tựu mà Tập đoàn Becamex nói riêng và tỉnh Bình Dương cũ nói chung đã đạt được trong quá trình phát triển. Ông đánh giá cao sự chuyển hướng của Becamex, nếu trước đây 10 năm là mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ thì nay tập đoàn đã nhanh chóng đổi hướng sang phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây là sự chuyển đổi mạnh mẽ có quyết định sống còn.

Thống nhất và ủng hộ mô hình đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tại khu vực này, Bí thư Thành ủy Thành phố nhấn mạnh đây là mô hình đã được nhiều quốc gia triển khai thành công và để hội nhập và phát triển ngang tầm quốc tế, Việt Nam cần mạnh dạn thử nghiệm các mô hình mới, tham gia "cuộc chơi lớn".

Về tên gọi của dự án, ông Trần Lưu Quang đề nghị Tập đoàn Becamex giữ tên gọi: Thành phố Khoa học Công nghệ Bình Dương, vì đây là thương hiệu đã nổi tiếng và gắn liền với địa danh phường Bình Dương bây giờ.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển Bình Dương và Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Becamex và các đơn vị liên quan để hoàn thiện đề án. Mục tiêu đặt ra là trong vòng 1 năm đề án được thống nhất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố chính thức.

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng các cơ chế, chính sách cần đủ hấp dẫn để nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội sinh lợi bền vững, qua đó thu hút nguồn lực xã hội tham gia. TP HCM sẵn sàng áp dụng các cơ chế mở, linh hoạt trong thẩm quyền, ưu tiên cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ thực chất và đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Về đề xuất làm nhà đầu tư chiến lược của Becamex, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định hoàn toàn ủng hộ; đồng thời đề nghị tập đoàn tham gia vào những vấn đề chung mà TP HCM đang nỗ lực giải quyết như kẹt xe, ngập nước... Đây là những nội dung mà với kinh nghiệm của mình, Becamex sẽ mời gọi doanh nghiệp có năng lực cùng tham gia.

Dịp này, Becamex và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển năng lượng mặt trời tại khu vực phía Bắc TP HCM. Đoàn công tác cũng đã tham quan Trường Đại học Quốc tế miền Đông; Trung tâm Điều hành thông minh Becamex (IOC) TP HCM...

Nhiều tập đoàn lớn muốn đồng hành Tại buổi làm việc của lãnh đạo TP HCM với Becamex còn có lãnh đạo các tập đoàn như FPT, Viettel, Cao su Công nghiệp Việt Nam; Hoa Sen... Các doanh nghiệp này mong muốn đồng hành với TP HCM và Becamex trong các đề án xây dựng thành phố khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; các lĩnh vực như năng lượng xanh, phát triển nhà ở xã hội, logistics, kinh tế tầm thấp, trung tâm dữ liệu... Sau khi nghe các đề xuất của doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị Tập đoàn Becamex cùng phối hợp với các tập đoàn nghiên cứu, đề xuất cách làm với lãnh đạo thành phố.



