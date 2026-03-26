Ngày 26-3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới".

Ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: TTXVN

PGS-TS Vũ Văn Phúc, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương, đồng chủ trì hội thảo. Tham dự có các đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị ở Trung ương và 1 số địa phương, doanh nghiệp…

Theo GS-TS Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, thực tiễn cho thấy, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đòi hỏi tư duy đổi mới mạnh mẽ, phương thức tiếp cận linh hoạt, phù hợp với đặc thù của kinh tế thị trường, với mô hình quản trị hiện đại của doanh nghiệp và với tâm thế của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là "có tổ chức đảng", mà quan trọng hơn là tổ chức đảng đó phải thực sự phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, quan hệ lao động hài hòa và định hướng phát triển bền vững.

Hội thảo khoa học: Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới

Thực tiễn đã chứng minh, ở đâu tổ chức đảng được xây dựng và hoạt động đúng hướng, gắn bó mật thiết với hoạt động sản xuất - kinh doanh, với lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người lao động, thì ở đó doanh nghiệp phát triển ổn định hơn, quan hệ lao động hài hòa hơn, văn hóa doanh nghiệp được củng cố, uy tín và sức cạnh tranh được nâng cao.

Tại hội thảo, có 12 đại biểu phát biểu, 34 tham luận. Các ý kiến phát biểu rất chất lượng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, khẳng định Hội thảo được tổ chức là rất cần thiết, quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Song song với phát triển kinh tế, công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng phạm vi lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong nền kinh tế.

Hội thảo cũng chỉ ra trong công tác phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn tồn tại một số bất cập như: Nhận thức của một số cấp ủy về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có lúc, có nơi còn hạn chế, chưa xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ và ý nghĩa và tầm quan trọng việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp và ngại có ảnh hưởng đến năng suất làm việc của doanh nghiệp…

Theo ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra và đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một yêu cầu khách quan, là vấn đề then chốt, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Hội thảo đã gợi mở một số giải pháp như tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, chủ doanh nghiệp, của đảng viên, người lao động, vị trí, vai trò của việc phát triển tổ chức đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, hoàn thiện các quy định về phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, xây dựng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng cấp ủy viên, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng với những nhiệm vụ, giải pháp theo hướng đột phá trong bối cảnh mới để phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp...