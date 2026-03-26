HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới

Văn Duẩn

Hội thảo khoa học "Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới"

Ngày 26-3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới".

phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước - Ảnh 1.

Ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: TTXVN

PGS-TS Vũ Văn Phúc, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương, đồng chủ trì hội thảo. Tham dự có các đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị ở Trung ương và 1 số địa phương, doanh nghiệp…

Theo GS-TS Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, thực tiễn cho thấy, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đòi hỏi tư duy đổi mới mạnh mẽ, phương thức tiếp cận linh hoạt, phù hợp với đặc thù của kinh tế thị trường, với mô hình quản trị hiện đại của doanh nghiệp và với tâm thế của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là "có tổ chức đảng", mà quan trọng hơn là tổ chức đảng đó phải thực sự phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, quan hệ lao động hài hòa và định hướng phát triển bền vững.

Hội thảo khoa học: Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới

Thực tiễn đã chứng minh, ở đâu tổ chức đảng được xây dựng và hoạt động đúng hướng, gắn bó mật thiết với hoạt động sản xuất - kinh doanh, với lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người lao động, thì ở đó doanh nghiệp phát triển ổn định hơn, quan hệ lao động hài hòa hơn, văn hóa doanh nghiệp được củng cố, uy tín và sức cạnh tranh được nâng cao.

Tại hội thảo, có 12 đại biểu phát biểu, 34 tham luận. Các ý kiến phát biểu rất chất lượng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, khẳng định Hội thảo được tổ chức là rất cần thiết, quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Song song với phát triển kinh tế, công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng phạm vi lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong nền kinh tế.

Hội thảo cũng chỉ ra trong công tác phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn tồn tại một số bất cập như: Nhận thức của một số cấp ủy về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có lúc, có nơi còn hạn chế, chưa xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ và ý nghĩa và tầm quan trọng việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp và ngại có ảnh hưởng đến năng suất làm việc của doanh nghiệp…

Theo ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra và đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một yêu cầu khách quan, là vấn đề then chốt, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Hội thảo đã gợi mở một số giải pháp như tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, chủ doanh nghiệp, của đảng viên, người lao động, vị trí, vai trò của việc phát triển tổ chức đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, hoàn thiện các quy định về phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, xây dựng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng cấp ủy viên, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng với những nhiệm vụ, giải pháp theo hướng đột phá trong bối cảnh mới để phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp...

Ban Tổ chức Trung ương Phát triển tổ chức đảng Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo