"Phép mầu" đến với cụ ông mất tích 6 ngày trong rừng sâu ở Lâm Đồng

Ngày 23-9, thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, trú tại phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng) sau nhiều ngày mất tích.



Lực lượng cứu hộ tìm thấy cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng sâu.

Theo đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông Ha Hoanh tại khu vực rừng thuộc tiểu khu 241B, thuộc xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng). Địa điểm này cách nơi ông Ha Hoanh bắt đầu đi vào rừng hái nấm ở phường Lang - Biang khoảng 8 km.

Khi được tìm thấy, ông Ha Hoang đang trong tình trạng sức khỏe yếu do nhiều ngày bị đói, lạnh. Sau khi được lực lượng chức năng chăm sóc, cụ ông này đã hồi phục nhanh và được đưa vào trạm y tế kiểm tra.

Như Báo Nguời Lao Động đã thông tin, sáng 18-9, ông Ha Hoanh điều khiển xe máy vào khu vực rừng giáp ranh giữa phường Lang Biang – Đà Lạt với xã Nam Hà Lâm Hà để hái nấm.

Tuy nhiên sau nhiều ngày, gia đình không thấy cụ ông trở về nên trình báo cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng đã huy động gần 100 người đi tìm kiếm cụ ông đi lạc.