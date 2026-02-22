Phía sau một chuyến bay bình yên

Nhịp đập hối hả của mùa cao điểm Tết hiện lên qua những dãy mã hiệu dày đặc nhảy liên tục trên màn hình radar. Phía sau các con số thay đổi không ngừng ấy là nỗ lực thầm lặng của những con người làm "bộ não" cho các chuyến bay, để hàng vạn hành khách kịp trở về trong mùa đoàn viên.

Trung tâm Điều hành khai thác bay (OCC) - nơi được ví như "bộ não" của hoạt động khai thác Vietnam Airlines

Trong không gian đặc quánh dữ liệu, anh Nguyễn Duy Hưng, Bộ phận Lịch bay - Phòng Điều hành, đã quen với cảm giác "màn hình dày lên" mỗi độ xuân về. Gắn bó với OCC từ năm 2015, anh hiểu rằng cao điểm Tết không chỉ là tần suất bay tăng cao, mà mỗi mã hiệu lúc này đều mang theo kỳ vọng sum họp của hàng ngàn gia đình.

"Chỉ cần một quyết định chậm trễ trong tích tắc có thể kéo theo hệ quả dây chuyền"- anh nói. Với anh, lập lịch bay không đơn thuần là những con số khô khan, mà là một bài toán nhiều biến số. Ở vị trí điều phối, anh giống như người thiết kế khung sườn cho cả hệ thống vận hành, từ bố trí máy bay, tính toán phương án dự phòng đến chủ động tạo các khoảng "đệm" cho tình huống phát sinh.

Dưới áp lực thời tiết bất lợi hay nguy cơ chậm chuyến dây chuyền, anh giữ nguyên tắc đặt an toàn lên hàng đầu, sau đó mới tính đến hiệu quả khai thác. Những quyết định tại OCC cần nhanh chóng nhưng không nóng vội, dựa trên thông tin cập nhật và trao đổi chặt chẽ với các bộ phận liên quan để lựa chọn phương án ít ảnh hưởng nhất.

Đằng sau các bảng biểu lịch trình là sự thấu cảm dành cho những đơn vị trực tiếp phục vụ. Một kế hoạch khoa học không chỉ giúp tàu bay vận hành trơn tru, mà còn tạo điều kiện để Đoàn bay và Đoàn tiếp viên có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt cho các chuyến bay Tết - nơi hành khách mong đợi những trải nghiệm ấm áp, mang đậm hương vị quê nhà.

Anh Nguyễn Duy Hưng, Bộ phận Lịch bay - Phòng Điều hành tại OCC

Tiếp nối nhịp đập ấy là anh Nguyễn Hải Phương, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổ bay. Gia nhập đơn vị từ tháng 4-2023, mùa cao điểm đầu tiên của anh gắn liền với những ca trực bên 3-4 màn hình radar, thay vì những buổi dạo phố đầu xuân.

"Ngồi trước màn hình, đôi khi quên mất hôm nay đã là mùng mấy Tết"- anh chia sẻ. Áp lực thực tế buộc anh nhanh chóng thích nghi với khối lượng công việc lớn, nơi mỗi chuyến chậm đều kéo theo bài toán điều động nhân sự phức tạp.

Giữa cao điểm, chỉ một thay đổi trên radar cũng có thể khiến kế hoạch tổ bay phải điều chỉnh tức thì. Những tình huống thiếu tổ bay sát giờ cất cánh do chậm chuyến dây chuyền đòi hỏi anh phải rà soát phương án, trao đổi cùng đồng nghiệp và xin ý kiến cấp trên trong thời gian ngắn nhất.

Theo anh Phương, điều hành thực tế hiếm khi có phương án hoàn hảo. "Điều quan trọng là chọn phương án phù hợp nhất tại thời điểm đó và chịu trách nhiệm với quyết định của mình"- anh nói. Trong những ngày Tết, yếu tố con người càng trở nên nhạy cảm khi tâm lý mong muốn về nhà của tổ bay luôn hiện hữu. Vì vậy, sự trao đổi thẳng thắn và chia sẻ thông tin kịp thời trở thành chìa khóa để giảm áp lực và tăng tính phối hợp.

Anh Hải Phương, Phòng Kế hoạch Tổ bay - OCC (đứng giữa) chụp cùng đồng nghiệp nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước



Dù ở những công đoạn khác nhau, điểm gặp gỡ của anh Duy Hưng và anh Hải Phương là niềm tự hào thầm lặng của những người giữ nhịp bầu trời. Nếu bản kế hoạch của người đi trước tạo ra nền tảng vận hành ổn định, thì nỗ lực điều động của lớp nhân sự trẻ giúp hiện thực hóa từng chuyến bay đúng giờ trên thực tế.

Trong những ca trực xuyên đêm giao thừa, khi thành phố bên ngoài rực sáng pháo hoa, ánh đèn tại OCC vẫn sáng đều. Món quà Tết của họ không phải là khoảnh khắc sum vầy sớm nhất, mà là cảm giác nhìn từng chuyến bay rời đường băng an toàn, đúng kế hoạch.

Ở nơi "bộ não" không ngủ ấy, mỗi quyết định được đưa ra trong thầm lặng đã góp phần giữ nhịp cho hàng ngàn hành trình đoàn viên, để mùa xuân có thể đến đúng hẹn với mọi gia đình.

Theo ông Hoàng Đức Công, Trực ban trưởng OCC, những quyết định như hoãn bay - đặc biệt khi thời tiết sân bay đến xuống dưới tiêu chuẩn hạ cánh - luôn là lựa chọn khó khăn, nhất là với những chuyến bay cận giờ Giao thừa. "An toàn là yếu tố quyết định. Dù hành khách nóng lòng về nhà, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ sự bình an tuyệt đối cho họ. Môi trường làm việc đã rèn cho mình bản lĩnh để vượt qua những áp lực như thế"- ông Công chia sẻ.



