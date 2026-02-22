HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phía sau một chuyến bay bình yên

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tại Trung tâm Điều hành khai thác bay (OCC) - "bộ não" của hoạt động khai thác Vietnam Airlines, đèn và màn hình gần như không bao giờ tắt.

Nhịp đập hối hả của mùa cao điểm Tết hiện lên qua những dãy mã hiệu dày đặc nhảy liên tục trên màn hình radar. Phía sau các con số thay đổi không ngừng ấy là nỗ lực thầm lặng của những con người làm "bộ não" cho các chuyến bay, để hàng vạn hành khách kịp trở về trong mùa đoàn viên.

- Ảnh 1.

Trung tâm Điều hành khai thác bay (OCC) - nơi được ví như "bộ não" của hoạt động khai thác Vietnam Airlines

Trong không gian đặc quánh dữ liệu, anh Nguyễn Duy Hưng, Bộ phận Lịch bay - Phòng Điều hành, đã quen với cảm giác "màn hình dày lên" mỗi độ xuân về. Gắn bó với OCC từ năm 2015, anh hiểu rằng cao điểm Tết không chỉ là tần suất bay tăng cao, mà mỗi mã hiệu lúc này đều mang theo kỳ vọng sum họp của hàng ngàn gia đình.

"Chỉ cần một quyết định chậm trễ trong tích tắc có thể kéo theo hệ quả dây chuyền"- anh nói. Với anh, lập lịch bay không đơn thuần là những con số khô khan, mà là một bài toán nhiều biến số. Ở vị trí điều phối, anh giống như người thiết kế khung sườn cho cả hệ thống vận hành, từ bố trí máy bay, tính toán phương án dự phòng đến chủ động tạo các khoảng "đệm" cho tình huống phát sinh.

Dưới áp lực thời tiết bất lợi hay nguy cơ chậm chuyến dây chuyền, anh giữ nguyên tắc đặt an toàn lên hàng đầu, sau đó mới tính đến hiệu quả khai thác. Những quyết định tại OCC cần nhanh chóng nhưng không nóng vội, dựa trên thông tin cập nhật và trao đổi chặt chẽ với các bộ phận liên quan để lựa chọn phương án ít ảnh hưởng nhất.

Đằng sau các bảng biểu lịch trình là sự thấu cảm dành cho những đơn vị trực tiếp phục vụ. Một kế hoạch khoa học không chỉ giúp tàu bay vận hành trơn tru, mà còn tạo điều kiện để Đoàn bay và Đoàn tiếp viên có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt cho các chuyến bay Tết - nơi hành khách mong đợi những trải nghiệm ấm áp, mang đậm hương vị quê nhà.

- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Duy Hưng, Bộ phận Lịch bay - Phòng Điều hành tại OCC

Tiếp nối nhịp đập ấy là anh Nguyễn Hải Phương, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổ bay. Gia nhập đơn vị từ tháng 4-2023, mùa cao điểm đầu tiên của anh gắn liền với những ca trực bên 3-4 màn hình radar, thay vì những buổi dạo phố đầu xuân.

"Ngồi trước màn hình, đôi khi quên mất hôm nay đã là mùng mấy Tết"- anh chia sẻ. Áp lực thực tế buộc anh nhanh chóng thích nghi với khối lượng công việc lớn, nơi mỗi chuyến chậm đều kéo theo bài toán điều động nhân sự phức tạp.

Giữa cao điểm, chỉ một thay đổi trên radar cũng có thể khiến kế hoạch tổ bay phải điều chỉnh tức thì. Những tình huống thiếu tổ bay sát giờ cất cánh do chậm chuyến dây chuyền đòi hỏi anh phải rà soát phương án, trao đổi cùng đồng nghiệp và xin ý kiến cấp trên trong thời gian ngắn nhất.

Theo anh Phương, điều hành thực tế hiếm khi có phương án hoàn hảo. "Điều quan trọng là chọn phương án phù hợp nhất tại thời điểm đó và chịu trách nhiệm với quyết định của mình"- anh nói. Trong những ngày Tết, yếu tố con người càng trở nên nhạy cảm khi tâm lý mong muốn về nhà của tổ bay luôn hiện hữu. Vì vậy, sự trao đổi thẳng thắn và chia sẻ thông tin kịp thời trở thành chìa khóa để giảm áp lực và tăng tính phối hợp.

- Ảnh 4.

Anh Hải Phương, Phòng Kế hoạch Tổ bay - OCC (đứng giữa) chụp cùng đồng nghiệp nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Dù ở những công đoạn khác nhau, điểm gặp gỡ của anh Duy Hưng và anh Hải Phương là niềm tự hào thầm lặng của những người giữ nhịp bầu trời. Nếu bản kế hoạch của người đi trước tạo ra nền tảng vận hành ổn định, thì nỗ lực điều động của lớp nhân sự trẻ giúp hiện thực hóa từng chuyến bay đúng giờ trên thực tế.

Trong những ca trực xuyên đêm giao thừa, khi thành phố bên ngoài rực sáng pháo hoa, ánh đèn tại OCC vẫn sáng đều. Món quà Tết của họ không phải là khoảnh khắc sum vầy sớm nhất, mà là cảm giác nhìn từng chuyến bay rời đường băng an toàn, đúng kế hoạch.

Ở nơi "bộ não" không ngủ ấy, mỗi quyết định được đưa ra trong thầm lặng đã góp phần giữ nhịp cho hàng ngàn hành trình đoàn viên, để mùa xuân có thể đến đúng hẹn với mọi gia đình.

Theo ông Hoàng Đức Công, Trực ban trưởng OCC, những quyết định như hoãn bay - đặc biệt khi thời tiết sân bay đến xuống dưới tiêu chuẩn hạ cánh - luôn là lựa chọn khó khăn, nhất là với những chuyến bay cận giờ Giao thừa.

"An toàn là yếu tố quyết định. Dù hành khách nóng lòng về nhà, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ sự bình an tuyệt đối cho họ. Môi trường làm việc đã rèn cho mình bản lĩnh để vượt qua những áp lực như thế"- ông Công chia sẻ.


Tin liên quan

Người giữ nhịp trên sân đỗ máy bay

Người giữ nhịp trên sân đỗ máy bay

(NLĐO)- Tại cửa ngõ hàng không bận rộn bậc nhất cả nước, mỗi độ Tết về, Tân Sơn Nhất vang tiếng động cơ dồn dập và dòng người hối hả kéo vali về quê.

Bí quyết của người đón tiễn hàng chục triệu lượt khách tại sân bay mùa Tết

(NLĐO)- Cao điểm Tết, giữa nhịp vận hành hối hả của Tân Sơn Nhất, có những con người đang cần mẫn giữ cho hành trình trở về thông suốt với bí quyết riêng.

Nội Bài lập kỷ lục trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết

(NLĐO)- Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng khai thác cao nhất dịp cao điểm Tết với hơn 124.000 khách.

hàng không Vietnam Airlines chuyến bay điều hành bay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo