Ông Maduro được đưa vào một chiếc xe quân sự chống bom. Sau một quãng đường di chuyển ngắn, ông được chuyển lên trực thăng và bay tới Manhattan, New York.

Sau đó, ông được dẫn giải trên đường băng cùng vợ, bà Cilia Flores, dưới sự hộ tống của 12 đặc vụ Cục Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA).

Ông Maduro di chuyển xuống từ trực thăng. Ảnh: CNN

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị đưa lên xe trong tình trạng bị còng tay. Ảnh: WABC

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ đến Manhattan để tham dự phiên tòa. Ảnh: Bloomberg

Ông Maduro và vợ dự kiến xuất hiện tại tòa án liên bang Manhattan vào lúc 12 giờ trưa 5-1 (giờ địa phương, tức khoảng 0 giờ ngày 6-1 theo giờ Việt Nam).

Cả hai bị Mỹ truy tố các tội danh bao gồm âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocain, tàng trữ súng máy và thiết bị nổ, cũng như âm mưu sở hữu các loại vũ khí này để chống lại Mỹ.

Tổng thống Venezuela bị đưa đến tòa án ở New York (Clip: Thanh Long)

Theo tờ Telegraph, các nhà báo đã xếp hàng bên ngoài Tòa án Liên bang Manhattan suốt 24 giờ trước khi ông Maduro xuất hiện. Khu vực hiện rất đông đúc, mặc dù nhiệt độ ở mức khoảng -3 độ C. Không khí là sự pha trộn giữa lo lắng và tò mò.

Một chiếc xe bọc thép chở Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores đến Tòa án Liên bang Manhattan hôm 5-1. Ảnh: AP

Lực lượng an ninh dày đặc đưa ông Maduro và vợ đến tòa án Ảnh: AP

Phiên điều trần diễn ra trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt với hàng chục cảnh sát trên các con phố xung quanh tòa án. Các rào chắn đã được dựng lên bên ngoài tòa án và dọc theo khu phố, gợi nhớ đến trường hợp ông Donald Trump từng tham dự phiên tòa tương tự.

Các con đường quanh tòa án bị phong tỏa. Ảnh: AP

Theo nguồn tin thân cận với đài CNN, luật sư do tòa án chỉ định cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong phiên điều trần đầu tiên trước thẩm phán tại New York hôm nay sẽ là ông David Wikstrom.

Theo hãng tin AP, các luật sư của ông Maduro dự kiến phản đối tính hợp pháp của việc bắt giữ, lập luận rằng ông được miễn truy tố với tư cách là người đứng đầu một quốc gia nước ngoài.

Tuy nhiên, Mỹ không công nhận ông là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela.