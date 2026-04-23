Kinh tế

Phiên livestream đặc biệt bán đặc sản Hà Tĩnh sắp diễn ra

Lê Thúy

(NLĐO) - Đại diện các cơ quan quản lý và NSND Lan Hương sẽ tham gia phiên livestream giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh.

Chiều 23-4, tại Hà Nội, Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 5 chính thức khai mạc với chủ đề "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô".

- Ảnh 1.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 chính thức khai mạc với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”

Diễn ra từ ngày 23 đến 26-4 tại 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND phường Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tổ chức, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và gia tăng độ phủ của hàng Việt.

Đặc sản Hà Tĩnh thu hút người tiêu dùng

Tại không gian trưng bày, nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh được giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô như cu-đơ Lệ Phương, nước mắm Luận Nghiệp, nhung hươu Hiền Ngọc, trầm hương Tâm Thiên Hương, bánh đa vừng Nguyên Lâm, bánh ram Anh Thu, mật ong Cường Nga Hương Sơn…

- Ảnh 2.

Đặc sản Hà Tĩnh thu hút du khách quốc tế

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp và nền tảng số. Tâm điểm là phiên livestream từ 19 giờ - 22 giờ ngày 24-4 trên TikTok, với sự tham gia của lãnh đạo Cục TTTN, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh và NSND Lan Hương - gương mặt nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến.

Hoạt động này góp phần mở rộng độ phủ sản phẩm trên môi trường số, đồng thời thúc đẩy mô hình kinh doanh đa kênh đang ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo.

Theo Cục trưởng Cục TTTN Trần Hữu Linh, việc đưa đặc sản địa phương hiện diện tại những không gian trung tâm như Tràng Tiền là giải pháp cụ thể nhằm phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và nâng cao vị thế hàng Việt. Theo ông, cách làm này giúp kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối, nâng cao nhận diện và từng bước củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng chương trình là cơ hội để doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của hệ thống phân phối hiện đại, qua đó gia tăng năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế hàng hóa Hà Tĩnh.

Lần đầu tiên được tổ chức theo chuyên đề gắn với một địa phương, "Sức sống hàng Việt" số 5 không chỉ quảng bá đặc sản Hà Tĩnh mà còn tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường trong nước thông qua đa dạng hóa kênh phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận của hàng Việt. Sự kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, giúp doanh nghiệp địa phương mở rộng đầu ra, gia tăng giá trị và từng bước khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường nội địa.

Hàng Việt "xuống" phố Tràng Tiền, thu hút giới trẻ

Hàng Việt "xuống" phố Tràng Tiền, thu hút giới trẻ

(NLĐO) - Sáng 20-3, chương trình "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt" chính thức khai mạc.

Hành trình đưa hàng Việt chinh phục thế giới

Nhờ hoạt động xuất khẩu thông qua thương mại điện tử phát triển mạnh, các ngành hàng Việt Nam đang tiếp cận và chinh phục những thị trường lớn trên thế giới

Mở siêu thị nhỏ trong chợ truyền thống lớn, giảm giá hàng Việt vào cuối tuần

(NLĐO) - Kết hợp mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị nhỏ (siêu thị mini), ki-ốt bán hàng tự động, cửa hàng tiện lợi vào các chợ quy mô lớn.

