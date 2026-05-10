Thời sự

Phiên tòa giả định thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Huỳnh Như

(NLĐO) - Phiên tòa giả định tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc tái hiện vụ án liên quan ma túy, cảnh báo hậu quả pháp lý và hệ lụy nghiêm trọng do ma túy gây ra

Ngày 10-5, tại đường số 6, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội xã và TAND Khu vực 10 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với chủ đề “Ma túy - Cái kết trắng và hậu quả pháp lý”. 

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tham dự.

Xã Vĩnh Lộc tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy - Ảnh 1.

Tiểu phẩm “Ma túy - Cái kết trắng và hậu quả pháp lý” truyền tải trực quan những hệ lụy do ma túy gây ra

Hoạt động nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10/2026 của Đảng ủy xã Vĩnh Lộc về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; hướng đến mục tiêu xây dựng địa phương cơ bản không ma túy vào năm 2030.

Phiên tòa giả định tái hiện vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” với nội dung được xây dựng sát thực tế, đầy đủ các bước tố tụng từ công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. 

Hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động giúp người tham dự dễ hình dung hậu quả pháp lý nghiêm trọng của các hành vi liên quan đến ma túy, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Xã Vĩnh Lộc tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy - Ảnh 2.

Các tình tiết của vụ án ma túy được tái hiện sát thực tế nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Theo nội dung vụ án giả định, khoảng 20 giờ ngày 18-12-2024, tại một phòng trọ thuộc khu dân cư Phương Việt (phường Bình Đông, TPHCM), lực lượng công an kiểm tra và phát hiện Đỗ Quốc Huy cùng Đỗ Quốc Duy có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua điều tra xác định, Duy đã góp 500.000 đồng để Huy mua ma túy mang về sử dụng chung. Trước đó, cả hai nhiều lần tổ chức sử dụng ma túy tại địa điểm này.

Từ lời khai của Huy, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ Nguyễn Thị Thu Ngân là người bán ma túy cho Huy và Duy với giá 500.000 đồng/lần. Khám xét nơi ở của Ngân, lực lượng chức năng thu giữ thêm một gói ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Ngân khai nhận mua ma túy từ một đối tượng tên Long để bán lại kiếm lời.

Xã Vĩnh Lộc tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy - Ảnh 3.
Xã Vĩnh Lộc tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy - Ảnh 4.

Phiên tòa giả định về ma túy được tái hiện sinh động, thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên tham dự

Kết thúc phiên tòa giả định, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Quốc Huy và Đỗ Quốc Duy cùng mức án 8 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thị Thu Ngân bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời bị phạt bổ sung 20 triệu đồng. Toàn bộ tang vật liên quan bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Ngoài theo dõi phiên tòa giả định, người dân còn được xem tiểu phẩm tuyên truyền “Ma túy - Cái chết trắng và hậu quả pháp lý” do TAND Khu vực 10 phối hợp đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Lộc thực hiện. Tiểu phẩm tái hiện chân thực những hệ lụy nặng nề mà ma túy gây ra đối với bản thân người sử dụng, hạnh phúc gia đình và trật tự an toàn xã hội.

Thông qua hình thức sân khấu hóa gần gũi, dễ tiếp cận, chương trình góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, đặc biệt đối với thanh thiếu niên và công nhân lao động tại khu công nghiệp; đồng thời lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng địa phương an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.

