Thể thao

Phil Foden cứu rỗi, Man City chật vật đánh bại Leeds United

Đông Linh (theo Premier League, mancityfc)

(NLĐO) – Man City chật vật giành 3 điểm tại sân nhà Etihad trước Leeds United trong trận đấu mà Phil Foden tỏa sáng với cú đúp bàn thắng quyết định.

Sau liên tiếp những cú sẩy chân gần đây ở các mặt trận, Man City nhập cuộc với quyết tâm rất cao trước đối thủ nhiều duyên nợ Leeds United. Ngay ở giây thứ 54, Matheus Nunes treo bóng vào vòng cấm để Phil Foden khống chế gọn gàng rồi tung cú dứt điểm căng, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Phil Foden cứu rỗi, Man City chật vật đánh bại Leeds United - Ảnh 1.

Phil Foden mở tỉ số cho Man City ngay ở phút đầu tiên của trận đấu

Bàn thắng sớm giúp Man City hoàn toàn làm chủ thế trận. Các cầu thủ của HLV Pep Guardiola kiểm soát bóng vượt trội, liên tiếp tạo sức ép khiến hàng thủ Leeds United phải lùi sâu chống đỡ. Điều gì phải đến, lại đến. Phút 25, từ quả phạt góc bên cánh phải của Phil Foden, hàng thủ Leeds United không phá bóng dứt khoát, tạo cơ hội để Joško Gvardiol tung cú đá bồi cận thành, nhân đôi cách biệt.

Phil Foden cứu rỗi, Man City chật vật đánh bại Leeds United - Ảnh 2.

Josko Gvardiol (24) nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà

VAR mất khá nhiều thời gian để xác định và cuối cùng vẫn công nhận bàn thắng này để giúp Joško Gvardiol có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay cho "The Citizens". Những phút còn lại của hiệp 1 chứng kiến sự áp đảo của Man City, song Leeds United cũng chơi tập trung hơn để không phải nhận thêm bàn thua trước giờ nghỉ.

"Kịch bản" thay đổi hẳn ở hiệp 2 với sự vùng dậy mạnh mẽ từ đội khách. HLV Daniel Farke tung Dominic Calvert-Lewin vào sân và sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 49, tận dụng tình huống bóng bật ra sau một pha cản phá của thủ môn Gianluigi Donnarumma phía Man City, Calvert-Lewin dứt điểm chìm, rút ngắn cách biệt tỉ số xuống còn 1-2.

Phil Foden cứu rỗi, Man City chật vật đánh bại Leeds United - Ảnh 3.

Calvert-Lewin rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Leeds United

Leeds United lên tinh thần rõ rệt, mạnh dạn dâng cao và gây ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Phút 68, Calvert-Lewin tiếp tục để lại dấu ấn khi buộc Gvardiol phải phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội khách. Trên chấm 11 m, Lukas Nmecha sút không thành công ở cú đá đầu tiên nhưng kịp băng vào đá bồi, đánh bại Gianluigi Donnarumma, gỡ hòa 2-2.

Phil Foden cứu rỗi, Man City chật vật đánh bại Leeds United - Ảnh 4.

Lukas Nmecha phá lưới đội bóng cũ, gỡ hòa 2-2

Từ chỗ bị dẫn trước, Leeds bất ngờ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nuôi hy vọng giành điểm ngay tại Etihad. Khán giả sân Etihad đứng ngồi không yên khi chứng kiến đội nhà gồng mình chịu đựng những đợt tấn công sắc nét từ Leeds United. HLV Pep Guardiola tung thêm các ngôi sao tấn công như Rayan Cherki, Omar Marmoush vào sân hòng tìm cách "lấy công bù thủ" trước áp lực khủng khiếp từ đội khách.

TIN LIÊN QUAN

Bản lĩnh của đội bóng mạnh lên tiếng đúng lúc, tất nhiên chỉ đến từ quyết tâm rất cao của dàn sao Man City. Erling Haaland chỉ có đúng 1 cú sút nhưng bất thành trong ngày anh khát khao có bàn thắng thứ 100 tại Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, Phil Foden đã kịp tỏa sáng, gánh vác nhiệm vụ ghi bàn thay cho đồng đội.

Phil Foden cứu rỗi, Man City chật vật đánh bại Leeds United - Ảnh 5.

Phil Foden tỏa sáng, sắm vai người hùng với pha ghi bàn phút 90+1

Khi trận đấu trôi sang phút bù giờ thứ nhất, Foden nhận đường chuyền của Rayan Cherki ở rìa vòng cấm và tung cú sút hiểm hóc, ấn định tỷ số 3-2 cho Man City. Bàn thắng muộn của Foden dập tắt hoàn toàn nỗ lực vùng lên của Leeds United, mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội chủ nhà.

Phil Foden cứu rỗi, Man City chật vật đánh bại Leeds United - Ảnh 6.

Man City chặn đứng chuỗi thất bại đáng quên

Chiến thắng nghẹt thở ở trận đấu sớm vòng 13 giúp Man City trở lại vị trí nhì bảng, dù rất có khả năng họ bước sang tháng 12 với cách biệt 7 điểm ít hơn so với đội dẫn đầu Arsenal. Ở chiều ngược lại, Leeds United nhận thất bại thứ 6 sau 7 trận gần nhất, để thủng lưới trong cả 10 vòng đấu liên tiếp và bị ấn sâu ở nhóm đội có vị trí "đặc biệt nguy hiểm".

Tottenham thua trận 1-2 trên sân nhà trước Fulham, thất bại thứ 5 từ đầu mùa và có nguy cơ rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng sau vòng đấu này. Newcastle tiếp đà hưng phấn khi giành chiến thắng 4-1 trên sân của Everton để vươn dần lên khu vực giữa bảng. Sunderland thắng nghẹt thở 3-2 trước Bournemouth, tiếp tục gây kinh ngạc cho cả Ngoại hạng Anh với vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp tạm thời.


