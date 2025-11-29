HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Manchester City - Leeds: Chuộc lỗi bằng cơn mưa bàn thắng

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester City đang muốn chuộc lỗi với khán giả nhà nên đừng ngạc nhiên khi thấy họ dội cơn mưa bàn thắng trên sân Etihad.

Soi tỉ số trận Manchester City – Leeds: Chuộc lỗi bằng cơn mưa bàn thắng - Ảnh 1.

Erling Haaland (Manchester City) và Ethan Ampadu (Leeds)

HLV Manchester City, Pep Guardiola đã thừa nhận sai lầm khi xáo tung đội hình đến nỗi để thua sốc trước Bayer Leverkusen tại Champions League. Và tất nhiên, nhiệm vụ kế tiếp của ông là giúp Manchester City quật khởi trở lại bằng một chiến thắng ấn tượng trước đối thủ dưới cơ như Leeds.

Manchester City chơi mất lửa hôm giữa tuần cũng bởi Pep quyết định cho Erling Haaland nghỉ ngơi. Với việc Erling Haaland trở lại đội hình xuất phát và Manchester City ghi trung bình 2,4 bàn/trận trong 5 trận sân nhà gần nhất, khả năng họ thắng vài bàn cách biệt là chuyện dễ thấy.

Phía ngược lại, Leeds không gây ấn tượng nào trong trận thua Aston Villa trên sân nhà. Họ càng mờ nhạt hơn trên sân khách khi thua 83% trong 6 trận sân khách gần nhất tại Premier League.

Vì thế. Khó mà tin được họ sẽ phá hỏng bữa tiệc của Manchester City trên sân Etihad. Thêm vào đó, tiền vệ quan trọng Anton Stach đã phải rời sân vì chấn thương trong lượt đấu vừa qua khiến họ càng mất lòng tin trên sân khách. Trận thư hùng giữa Manchester City và Leeds sẽ diễn ra lúc 22 giờ (giờ Việt Nam) ngày hôm nay, 29-11.

Rảo một vòng xem dự đoán của các chuyên gia, không ai tin vào một kết quả sít sao. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn tỉ số 3-0. Cựu tiền đạo Chris Sutton đoán kết quả 4-0, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số vỡ trận 5-1.

Dự đoán: Manchester City - Leeds 4–1

Đối đầu trực tiếp

06-5-2023

Manchester City

Leeds

2-1

28-12-2022

Leeds

Manchester City

1-3

30-4-2022

Leeds

Manchester City

0-4

14-12-2021

Manchester City

Leeds

7-0

10-4-2021

Manchester City

Leeds

1-2

03-10-2020

Leeds

Manchester City

1-1


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

29/11 22:00

[3] Manchester City - Leeds [18]

1.90

0 : 1 3/4

1.975

1.825

3

2.025

29/11 22:00

[3] Manchester City - Leeds [18]

1.875

0 : 1 3/4

2.00

1.825

3

2.025

29/11 22:00

[3] Manchester City - Leeds [18]

1.90

0 : 1 3/4

2.00

1.80

3

2.075

Tỉ lệ ban đầu Manchester City đã chấp Leeds đến 1 trái rưỡi 2 trái ăn 90, thua đến 97. Đến hôm qua, thị trường có xu hướng đổ cửa trên nên giá chuyển thành ăn 87, thua đủ. Đến sáng nay vẫn là ăn 9, thua đủ. Dù sao thì chọn hàng hiệu như Manchester City vẫn yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận Manchester City – Leeds: Chuộc lỗi bằng cơn mưa bàn thắng - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Manchester City – Leeds: Chuộc lỗi bằng cơn mưa bàn thắng - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 6.7, thậm chí 3-0 có giá 7.5. Trong lúc 1-0 ăn 8.3, còn 2-1 ăn 8.8, thì 3-1 ăn đến 10. Dù sao tất cả những tỉ số đó vẫn dễ xảy ra hơn, trong lúc kết quả hòa là không hiện thực khi 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn đến 12, 0-0 thì ăn 21 và 2-2 ăn hẳn 25.


Tin liên quan

Man City – Leeds United: Erling Haaland quyết ghi bàn thứ 100

Man City – Leeds United: Erling Haaland quyết ghi bàn thứ 100

(NLĐO) - Tiếp đón Leeds United tại sân nhà đêm 29-11, Man City đối mặt với áp lực cực lớn sau hai thất bại chỉ trong vài ngày dưới tay Newcastle và Leverkusen.

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3

(NLĐO) – Lợi thế sân nhà và màn trình diễn bùng nổ của siêu dự bị Donyell Malen đưa Aston Villa lên ba vị trí dẫn đầu sau 5 lượt trận vòng bảng Europa League.

Arsenal phô diễn sức mạnh

Chiến thắng trước Bayern mở ra cơ hội thực sự cho Arsenal mơ về mùa giải rực rỡ.

