Phim "Buông" – Khi nghệ thuật lên tiếng về lòng nhân và sự giải thoát





NSƯT Kim Xuyến (trái) và NSND Thu Quế

"Buông" – tác phẩm tâm lý xã hội của đạo diễn, nhà biên kịch Mai Long - hứa hẹn mang đến một làn gió mới, khơi lại giá trị nhân văn sâu sắc trong đời sống đương đại. Bộ phim phản ánh những mảng tối của xã hội và mở ra con đường của sự tha thứ, lòng nhân, khát vọng được làm người tử tế.

Phim xoay quanh nhân vật Tình (Thanh Huyền) – người phụ nữ đơn thân rời quê lên thành phố làm nghề massage để nuôi con nhỏ gửi lại cho cha là ông Hành (NSƯT Tiến Quang). Sau những đổ vỡ trong hôn nhân với Đôn (Mai Long), cô nỗ lực làm lại cuộc đời nhưng bị cuốn vào vòng xoáy của dối trá, tham vọng và những thử thách đạo đức. Mỗi lựa chọn của Tình là một thử thách giữa "giữ lại" và "buông bỏ", giữa bản năng sinh tồn và phẩm giá con người.

"Buông" – tấm gương phản chiếu xã hội

Đạo diễn Mai Long đã xây dựng một thế giới nhân vật đa tầng, trong đó mỗi người đại diện cho một lát cắt của đời sống hiện đại. Hưng (Phùng Đức Hiếu) – con trai của ông Mạnh (NSND Quốc Anh) và bà Oanh (NSND Hoài Thu) – sống trong nhung lụa nhưng cô độc trong chính gia đình quyền lực.

Trong khi đó, ông Mạnh – người đàn ông đầy tham vọng, ẩn chứa những bí mật đen tối, là điển hình của quyền lực và sự tha hóa.

Còn ông Chiến (NSND Quốc Trị) – cha ông Mạnh đại diện cho lớp người từng trải, giữ gìn luân lý truyền thống trong khi chứng kiến con cháu lạc lối; bà mẹ Lyly (NSND Thu Quế) và Lyly biểu tượng của những kẻ thực dụng, sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được danh lợi.

Thuận (NSƯT Đới Quân) – kẻ từng làm tay sai cho mẹ con Lyly nhưng sau cùng chọn chuộc lỗi, là minh chứng cho khả năng "tái sinh" trong con người. Trong thế giới ấy, Tình trở thành trung tâm của bi kịch – người vừa chịu tổn thương, vừa là người gieo hạt nhân từ bi giữa đời thường.

Từ trái qua: Đạo diễn Mai Long, nhà sản xuất Quốc Hưng và Nghệ sĩ Ưu tú Quang Tèo

Hình ảnh ông Hành chăm cháu, bà bán nước (NSƯT Kim Xuyến) với những lời khuyên mộc mạc… đã làm dịu đi những khúc quanh khắc nghiệt, tạo nên hơi thở chân thực và cảm động.

Đạo diễn Mai Long: "Buông" - kể chuyện bằng lòng trắc ẩn

Chia sẻ về tác phẩm, đạo diễn – biên kịch Mai Long nói: "Buông là câu chuyện về một người phụ nữ và là tấm gương phản chiếu đời sống hôm nay, nơi con người phải học cách buông bỏ nỗi đau để giữ lấy lòng nhân. Tôi mong khán giả khi xem phim sẽ tìm thấy sự đồng cảm và niềm tin vào những điều tử tế".

Để có được những thước phim chân thật, ê-kíp đã trải qua quá trình quay đầy gian nan. Cảnh nhà ven sông – nơi gắn với cuộc đời Tình – phải dựng thủ công bằng tre, nứa, ngay trong mùa mưa bão.

Đoàn phim phải chờ từng chuyến phà qua sông để tránh tiếng máy nổ lọt vào âm thanh. Ông kể: "Chúng tôi căn giờ, đợi phà trôi đi rồi mới quay, có khi cả buổi chỉ ghi hình được vài cảnh. Nhưng chính sự kiên nhẫn ấy đã giúp phim có được chất thật, mộc và đời".

"Buông" có dàn nghệ sĩ kỳ cựu

Các nghệ sĩ trong ngày hội mặt khởi động phim "Buông"



NSƯT Quang Tèo (NSND Quốc Anh) cũng cho biết: "Trước giờ tôi chủ yếu đóng hài, nhưng lần này lại vào vai bi – một cựu chiến binh mang vết thương chiến tranh. Tôi thực sự xúc động vì được sống lại cảm xúc của một người lính".

Sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi cùng kịch bản chắc tay đã giúp Buông vượt khỏi khuôn khổ một bộ phim truyền hình, trở thành một thông điệp nghệ thuật về sự cảm thông và tha thứ.

Ê-kíp đạo diễn Mai Long cùng Tập đoàn Quang Hưng sẽ khởi động quay phần 2 vào tháng 11-2025. Phần tiếp theo dự kiến mở rộng tuyến truyện, khai thác sâu hơn hành trình hoàn lương, sự tha thứ và giá trị của lòng tin – nơi mỗi nhân vật phải đối diện với bi kịch của chính mình. Phim quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu: NSND Quốc Anh, NSND Thu Quế, NSND Tiến Đạt, NSND Hoài Thu, NSND Quốc Trị, NSƯT Tiến Quang, NSƯT Đới Quân, NS Kim Xuyến, NS Mai Long, Phùng Đức Hiếu, Thanh Huyền, Cẩm Tiên... Phim sẽ dự kiến phát hành trên VTV5 dịp Tết Nguyên đán, các đài truyền hình địa phương, web phim và các nền tảng mạng xã hội.



