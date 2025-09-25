Việt Hương: "Tôi là quỷ già của Khương Ngọc!"

Việt Hương hóa thân bà ngoại tảo tần, nuôi cháu lớn khôn

Trong buổi giao lưu, giới thiệu phim "Cục vàng của ngoại" tại TP HCM chiều ngày 25-9, Việt Hương cùng dàn diễn viên gồm: Lê Khánh, Tuấn Khải, Băng Di, Đan Thư, Panda… chia sẻ nhiều về vai diễn trong phim.

Nghệ sĩ Việt Hương hóa thân bà ngoại Hậu có con gái tên Thương (Băng Di đóng) và cháu ngoại tên Su (Gia Linh đóng lúc nhân vật 3 tuổi và Lâm Thanh Mỹ đóng lúc nhân vật 16 tuổi). Bà Hậu tảo tần nuôi cháu khôn lớn, gánh vác nhiều nỗi khổ tâm nhưng cũng ẩn chứa sự ấm áp, yêu thương vô bờ.

Nghệ sĩ Việt Hương (thứ hai từ phải sang) cùng ê-kíp "Cục vàng của ngoại"

"Bà Hậu giống với mẹ tôi, một người phụ nữ kỹ tính, làm mẹ đơn thân. Mẹ tôi cũng từng đi làm công sở ổn định, rồi sau này thất thế, bà về bán cà phê để nuôi hai chị em tôi lớn lên. Đến giờ, chị gái tôi tiếp tục bán cà phê trên con đường Vĩnh Viễn. Tôi từng sinh sống ở một xóm nhỏ y như bối cảnh trong phim này. Ngay cả căn nhà bà Hậu sống với cầu thang ở giữa cũng rất giống nhà tôi từng ở" - Việt Hương cho biết.

Nữ nghệ sĩ cho biết vai bà Hậu rất áp lực, nhất là với những cảnh "gây lộn" với con gái Thương. Bà Hậu đứng chửi nhưng không phải đối mặt với Thương mà thông qua bóng hình phản chiếu từ tấm kiếng. Đạo diễn Khương Ngọc luôn động viên bên cạnh rằng phải làm được, phải cố gắng giữ cảm xúc để Băng Di thể hiện vai diễn nhưng cảnh quay rất thử thách.

"Đối với cuộc đời nghệ sĩ, làm nghề đôi lúc không vì điều gì khác ngoài từ đã nghề. Càng áp lực, khi thực hiện được, tôi thấy rất đã. Nó giống như bản thân không biết bơi nhưng hôm nay phải xuống nước để làm điều gì đó" - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt Hương nói về vai diễn trong phim "Cục vàng của ngoại"

Việt Hương dí dỏm nói rằng đạo diễn Khương Ngọc phim này không áp lực, thư giãn, thoải mái vì đã chuyển toàn bộ áp lực cho tất cả diễn viên. Anh cứ gặp người này là thủ thỉ chị làm được đến người khác thì nhấn mạnh em phải làm được. Tất cả mọi người đều phải cố gắng làm được theo lời động viên của đạo diễn.

"Mỗi đạo diễn đều có một nàng thơ, tôi không biết nàng thơ của Khương Ngọc là ai nhưng tôi là quỷ già của Khương Ngọc. Trước đó, Khương Ngọc liên hệ tôi và nói sắp làm phim "Chị dâu", má không làm là con bỏ kịch bản.

Chúng tôi đã bàn luận, tranh cãi thậm chí gây nhau vì kịch bản để rồi sau đó lại bắt tay chỉnh sửa, cố gắng tạo nên "Chị dâu".

Đến "Cục vàng của ngoại", Khương Ngọc cũng tìm đến thủ thỉ về vai diễn và chúng tôi lại trăn trở. Tôi nghĩ rằng tôi có Khương Ngọc bên cạnh để khơi dậy sự năng nổ, nhiệt huyết điện ảnh trong tôi.

Đạo diễn này khiến tôi có động lực, cứ hết dự án này đến dự án khác, vai diễn này sang vai diễn khác, sáng tạo không ngừng" - Việt Hương trải lòng.

"Cục vàng của ngoại" được đạo diễn kể chuyện theo mùa, trải dài theo những dấu mốc ấn tượng trong đời người

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết phim "Cục vàng của ngoại" anh sử dụng gương, phản chiếu hình ảnh mẹ qua con, bà qua cháu theo trục đối xứng. Anh kể chuyện phim theo mùa, ánh sáng cũng theo mùa, mỗi mùa mỗi khác. Cùng cách đó, anh đặt diễn viên vào từng khung hình như một bức tranh qua khung cửa sổ, gia đình khi 2 người, 3 người, 1 người.

Tại giao lưu, diễn viên Băng Di cho biết vai Thương là sự trở lại của cô sau 2 năm vắng bóng kể từ vai Tư Mắm trong "Đất rừng Phương Nam". Cô không đóng phim bởi không tìm được vai diễn khiến bản thân có độ đồng cảm nhất định. Đến khi Khương Ngọc liên hệ và biết được đóng cùng Việt Hương thì cô hăng hái tham gia.

Dàn ê-kíp phim

Cùng nhận hoa chúc mừng

"Lúc đầu, đạo diễn cung cấp cho tôi nhiều thông tin, chất liệu về nhân vật để tôi cảm nhận. Anh nhắn nhủ nhớ tập thể dục, có sức khỏe, chuẩn bị "full giáp" và đầy đủ vũ khí để vào vai trọn vẹn. Tôi cứ nghĩ đạo diễn quan trọng hóa vấn đề. Thế nhưng, khi vào trường quay, tôi mới thấy cách làm việc khác lạ, chưa từng trải qua. Có những cảnh tưởng bình thường nhưng khi ra trường quay, nghe đạo diễn lý giải, tôi thấy phức tạp vô cùng và phải nỗ lực diễn sao ra được cảm xúc phức tạp theo ý đạo diễn" - diễn viên Băng Di nói.

Trong khi đó, Lê Khánh cho biết nhân vật Diễm do cô thủ diễn đôi khi nhảm nhí nhưng nhìn chung thú vị. Sau "Chị dâu", cô xem ê-kíp như gia đình và lần này tham gia "Cục vàng của ngoại" như được đồng hành cùng gia đình. Cô nỗ lực thể hiện tốt vai diễn.

Phim "Cục vàng của ngoại" còn có sự tham gia của Hồng Đào, NSƯT Hữu Châu và các diễn viên khác. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ, khai thác sâu tình cảm bà - cháu nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp, không ngại hy sinh bản thân, luôn dành dụm, để dành, lắng lo cho con, cho cháu của người phụ nữ Việt. Phim ra rạp từ 17-10.

Bà Hậu và bé Su

Bà Hậu nuôi cháu gái