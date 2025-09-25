Việt Hương: "Tôi là quỷ già của Khương Ngọc!"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Việt Hương: "Tôi là quỷ già của Khương Ngọc!"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nghệ sĩ Việt Hương cho biết mỗi đạo diễn đều có nàng thơ, không biết nàng thơ của Khương Ngọc là ai nhưng cô chính là "quỷ già" của anh.

Việt Hương hóa thân bà ngoại tảo tần, nuôi cháu lớn khôn

Trong buổi giao lưu, giới thiệu phim "Cục vàng của ngoại" tại TP HCM chiều ngày 25-9, Việt Hương cùng dàn diễn viên gồm: Lê Khánh, Tuấn Khải, Băng Di, Đan Thư, Panda… chia sẻ nhiều về vai diễn trong phim.

Nghệ sĩ Việt Hương hóa thân bà ngoại Hậu có con gái tên Thương (Băng Di đóng) và cháu ngoại tên Su (Gia Linh đóng lúc nhân vật 3 tuổi và Lâm Thanh Mỹ đóng lúc nhân vật 16 tuổi). Bà Hậu tảo tần nuôi cháu khôn lớn, gánh vác nhiều nỗi khổ tâm nhưng cũng ẩn chứa sự ấm áp, yêu thương vô bờ.

Việt Hương: "Tôi là quỷ già của Khương Ngọc!" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Việt Hương (thứ hai từ phải sang) cùng ê-kíp "Cục vàng của ngoại"

"Bà Hậu giống với mẹ tôi, một người phụ nữ kỹ tính, làm mẹ đơn thân. Mẹ tôi cũng từng đi làm công sở ổn định, rồi sau này thất thế, bà về bán cà phê để nuôi hai chị em tôi lớn lên. Đến giờ, chị gái tôi tiếp tục bán cà phê trên con đường Vĩnh Viễn. Tôi từng sinh sống ở một xóm nhỏ y như bối cảnh trong phim này. Ngay cả căn nhà bà Hậu sống với cầu thang ở giữa cũng rất giống nhà tôi từng ở" - Việt Hương cho biết.

Nữ nghệ sĩ cho biết vai bà Hậu rất áp lực, nhất là với những cảnh "gây lộn" với con gái Thương. Bà Hậu đứng chửi nhưng không phải đối mặt với Thương mà thông qua bóng hình phản chiếu từ tấm kiếng. Đạo diễn Khương Ngọc luôn động viên bên cạnh rằng phải làm được, phải cố gắng giữ cảm xúc để Băng Di thể hiện vai diễn nhưng cảnh quay rất thử thách.

"Đối với cuộc đời nghệ sĩ, làm nghề đôi lúc không vì điều gì khác ngoài từ đã nghề. Càng áp lực, khi thực hiện được, tôi thấy rất đã. Nó giống như bản thân không biết bơi nhưng hôm nay phải xuống nước để làm điều gì đó" - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt Hương nói về vai diễn trong phim "Cục vàng của ngoại"

Việt Hương dí dỏm nói rằng đạo diễn Khương Ngọc phim này không áp lực, thư giãn, thoải mái vì đã chuyển toàn bộ áp lực cho tất cả diễn viên. Anh cứ gặp người này là thủ thỉ chị làm được đến người khác thì nhấn mạnh em phải làm được. Tất cả mọi người đều phải cố gắng làm được theo lời động viên của đạo diễn.

"Mỗi đạo diễn đều có một nàng thơ, tôi không biết nàng thơ của Khương Ngọc là ai nhưng tôi là quỷ già của Khương Ngọc. Trước đó, Khương Ngọc liên hệ tôi và nói sắp làm phim "Chị dâu", má không làm là con bỏ kịch bản.

Chúng tôi đã bàn luận, tranh cãi thậm chí gây nhau vì kịch bản để rồi sau đó lại bắt tay chỉnh sửa, cố gắng tạo nên "Chị dâu".

Đến "Cục vàng của ngoại", Khương Ngọc cũng tìm đến thủ thỉ về vai diễn và chúng tôi lại trăn trở. Tôi nghĩ rằng tôi có Khương Ngọc bên cạnh để khơi dậy sự năng nổ, nhiệt huyết điện ảnh trong tôi.

Đạo diễn này khiến tôi có động lực, cứ hết dự án này đến dự án khác, vai diễn này sang vai diễn khác, sáng tạo không ngừng" - Việt Hương trải lòng.

"Cục vàng của ngoại" được đạo diễn kể chuyện theo mùa, trải dài theo những dấu mốc ấn tượng trong đời người

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết phim "Cục vàng của ngoại" anh sử dụng gương, phản chiếu hình ảnh mẹ qua con, bà qua cháu theo trục đối xứng. Anh kể chuyện phim theo mùa, ánh sáng cũng theo mùa, mỗi mùa mỗi khác. Cùng cách đó, anh đặt diễn viên vào từng khung hình như một bức tranh qua khung cửa sổ, gia đình khi 2 người, 3 người, 1 người.

Tại giao lưu, diễn viên Băng Di cho biết vai Thương là sự trở lại của cô sau 2 năm vắng bóng kể từ vai Tư Mắm trong "Đất rừng Phương Nam". Cô không đóng phim bởi không tìm được vai diễn khiến bản thân có độ đồng cảm nhất định. Đến khi Khương Ngọc liên hệ và biết được đóng cùng Việt Hương thì cô hăng hái tham gia.

Việt Hương: "Tôi là quỷ già của Khương Ngọc!" - Ảnh 2.

Dàn ê-kíp phim

Việt Hương: "Tôi là quỷ già của Khương Ngọc!" - Ảnh 3.

Cùng nhận hoa chúc mừng

"Lúc đầu, đạo diễn cung cấp cho tôi nhiều thông tin, chất liệu về nhân vật để tôi cảm nhận. Anh nhắn nhủ nhớ tập thể dục, có sức khỏe, chuẩn bị "full giáp" và đầy đủ vũ khí để vào vai trọn vẹn. Tôi cứ nghĩ đạo diễn quan trọng hóa vấn đề. Thế nhưng, khi vào trường quay, tôi mới thấy cách làm việc khác lạ, chưa từng trải qua. Có những cảnh tưởng bình thường nhưng khi ra trường quay, nghe đạo diễn lý giải, tôi thấy phức tạp vô cùng và phải nỗ lực diễn sao ra được cảm xúc phức tạp theo ý đạo diễn" - diễn viên Băng Di nói.

Trong khi đó, Lê Khánh cho biết nhân vật Diễm do cô thủ diễn đôi khi nhảm nhí nhưng nhìn chung thú vị. Sau "Chị dâu", cô xem ê-kíp như gia đình và lần này tham gia "Cục vàng của ngoại" như được đồng hành cùng gia đình. Cô nỗ lực thể hiện tốt vai diễn.

Phim "Cục vàng của ngoại" còn có sự tham gia của Hồng Đào, NSƯT Hữu Châu và các diễn viên khác. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ, khai thác sâu tình cảm bà - cháu nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp, không ngại hy sinh bản thân, luôn dành dụm, để dành, lắng lo cho con, cho cháu của người phụ nữ Việt. Phim ra rạp từ 17-10.

Việt Hương: "Tôi là quỷ già của Khương Ngọc!" - Ảnh 4.

Bà Hậu và bé Su

Việt Hương: "Tôi là quỷ già của Khương Ngọc!" - Ảnh 5.

Bà Hậu nuôi cháu gái

Việt Hương: "Tôi là quỷ già của Khương Ngọc!" - Ảnh 6.

Hồng Đào vai bà Khanh

Tin liên quan

Cận cảnh ngôi nhà 240 tỉ đồng của Việt Hương

Cận cảnh ngôi nhà 240 tỉ đồng của Việt Hương

(NLĐO) - Ngôi biệt thự có giá 240 tỉ đồng của nghệ sĩ Việt Hương vừa được chính chủ chia sẻ thu hút sự chú ý.

Hành động ý nghĩa của Việt Hương - Hoài Phương dịp lễ Vu Lan

(NLĐO) - Gia đình Việt Hương tặng 250 phần quà nhân lễ Vu lan đến bà con phường Hiệp Bình, TP HCM.

Việt Hương mang "Ngày xuân ấm áp" đến bà con khó khăn

(NLĐO)- Nghệ sĩ Việt Hương vừa trao tặng hàng trăm phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại phường 2, Quận 10 (TP HCM).

Lê Khánh Khương Ngọc Việt Hương Băng Di Cục vàng của ngoại quỷ già
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo