Phim mới Hứa Vĩ Văn sử dụng hơn 500 cá trê, gần 50 xe hơi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Phim mới Hứa Vĩ Văn sử dụng hơn 500 cá trê, gần 50 xe hơi

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" tiết lộ hậu trường rằng đã phải sử dụng đến hơn 500 cá trê, gần 50 xe hơi trong quá trình quay.

Hứa Vĩ Văn tránh sát sinh khi quay phim với cá trê

Nhà sản xuất phim ngày 26-9 công bố thông tin hậu trường. Trong kịch bản, cá trê giữ vai trò dẫn dắt câu chuyện, hình ảnh biểu tượng chứa đựng nhiều ẩn ý. Cá trê xuất hiện nhiều nơi, chui ra từ xe hơi, lọt vào tủ quần áo…

Phim mới Hứa Vĩ Văn sử dụng hơn 500 cá trê, gần 50 xe hơi - Ảnh 1.

Diễn viên Xuân Thắng trong cảnh quay cùng với cá trê

Đoàn phim đã sử dụng hơn 500 con cá trê trong toàn quá trình quay, ước tính khoảng 1 tạ. Cá trê xuất hiện nhiều nhất trong cảnh quay xe hơi chìm xuống nước, quay trong động. Cá vừa thả xuống liền bơi đi rất nhanh nên ê-kíp phải chuẩn bị lượng lớn để đảm bảo cảnh quay.

"Quay phim với cá trê rất khó kiểm soát. Nhiều lúc vừa thả xuống, cá đã bơi mất. Tôi vốn sợ loài da trơn như cá trê, đỉa, cóc, lươn.

Nếu nhìn thẳng vào mắt loài cá trê, bạn sẽ thấy một cảm giác ma mị đầy khó hiểu. Đó là điều ám ảnh nên khi quay phim, tôi cố tránh nhìn vào mắt nó.

Trong phim này, tôi phải cầm máy quay lặn xuống nước, đuổi theo những con cá trê bơi qua cửa hay kính xe cho đúng với ý đồ của kịch bản. Tôi thấy rất khó khăn và mất nhiều công sức, nhất là trong trời lạnh 10 độ C" - đạo diễn Lương Đình Dũng thổ lộ.

Nam chính Xuân Thắng nhớ mãi cảnh phim cùng đàn cá trê nằm giữa biển máu. Anh kể phải vừa giữ được tinh thần nhân vật Bảo, vừa phải tập trung để bảo đảm an toàn trong quá trình diễn. Bởi cá trê có vây và gai cứng nên việc kiểm soát cảm xúc và hành động trong cảnh quay là một thử thách không nhỏ.

Trong khi đó, diễn viên Hứa Vĩ Văn cố gắng không làm tổn thương những con cá, tránh sát sinh, đảm bảo sau khi phim đóng máy, đoàn phim thả đàn cá về với tự nhiên.

Phim mới Hứa Vĩ Văn sử dụng hơn 500 cá trê, gần 50 xe hơi - Ảnh 2.

Hứa Vĩ Văn vào vai nhà báo tên An trong phim

Phim mới Hứa Vĩ Văn sử dụng hơn 500 cá trê, gần 50 xe hơi - Ảnh 3.

Anh có những cảnh quay cùng nam chính Xuân Thắng

Ngoài cá trê, đoàn phim sử dụng gần 50 chiếc xe hơi để quay

Nhân vật Bảo trong phim là một chuyên gia độ xe và liên tục có tình huống liên quan đến xe. Đoàn phim quy tụ lượng lớn xe từ bối cảnh garage đến các cung đường uốn quanh núi đồi và ngay cả dưới nước.

Ê-kíp tìm kiếm xe từ nhiều tỉnh thành để đáp ứng yêu cầu kiểu dáng từ cổ điển đến hiện đại mà đạo diễn đưa ra. "Có những chiếc xe rất khó tìm, ví dụ như xe con bọ màu vàng đi khắp miền Bắc tôi chỉ tìm được một cái đúng kiểu mình muốn" - đạo diễn Lương Đình Dũng nói.

"Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" được chuẩn bị trong 3 năm. Quá trình tiền kỳ, đoàn phim đã đi qua quãng đường hơn 20.000 km từ Nam ra Bắc để tìm kiếm bối cảnh. Vào những ngày miền Bắc rét đậm từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 3 năm 2025, đoàn phim gồm khoảng 200 thành viên cùng 1 tấn thiết bị đã rong ruổi qua nhiều địa điểm của Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La.

Phim mới Hứa Vĩ Văn sử dụng hơn 500 cá trê, gần 50 xe hơi - Ảnh 4.

Đoàn phim sử dụng gần 50 xe hơi

Phim mới Hứa Vĩ Văn sử dụng hơn 500 cá trê, gần 50 xe hơi - Ảnh 5.

Trong đó có những xe khó tìm

Phim mới Hứa Vĩ Văn sử dụng hơn 500 cá trê, gần 50 xe hơi - Ảnh 6.

Phim mới Hứa Vĩ Văn sử dụng hơn 500 cá trê, gần 50 xe hơi - Ảnh 7.

Đoàn phim dựng một garage

Đạo diễn Lương Đình Dũng đặc biệt tâm đắc với cảnh quan thảo nguyên dứa Tam Điệp (Ninh Bình) gợi vẻ hiu quạnh, động Bàn Bù (Thanh Hóa) u linh tĩnh mịch, rừng già phủ sương mờ ảo ở Mộc Châu (Sơn La) cũng như ngôi nhà kỳ dị nằm trong khu biệt thự đắt đỏ nhất Hà Nội.

Đoàn phim cũng xây dựng một garage ô tô theo đúng mô tả trong kịch bản, rộng gần 300m2. Tổng chi phí, gồm cả việc đền bù hoa màu cho nông dân địa phương, lên gần 35.000 USD, biến nơi đây trở thành bối cảnh tốn kém nhất của phim.

Phim kể câu chuyện xoay quanh một truyền thuyết về thần giữ của, với không khí u ám, kỳ bí. Ngoài Xuân Thắng, Hứa Vĩ Văn, phim còn diễn viên Yu Dương, Bé Quyên…

Tác phẩm ra tạp từ 26-9.

Tin liên quan

Hứa Vĩ Văn: "Kết hôn hay độc thân chỉ là hình thức!"

Hứa Vĩ Văn: "Kết hôn hay độc thân chỉ là hình thức!"

(NLĐO) – Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn là khách mời trong chương trình talkshow của kênh "Vén màn showbiz" của Báo Người Lao Động.

Hứa Vĩ Văn tiết lộ tật xấu khó tin của Hồng Ánh, Thu Trang

(NLĐO) – Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn kể về tật xấu khó tin của nữ diễn viên Hồng Ánh và tố luôn cả hai đồng nghiệp Thu Trang và Kiều Minh Tuấn.

"Tử chiến trên không" thu về hơn 107 tỉ đồng, tiếp tục đà tăng

(NLĐO) - Phim "Tử chiến trên không" thu về 107 tỉ đồng và vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt theo ngày.

hậu trường Hứa Vĩ Văn Lương Đình Dũng Xuân Thắng Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại thần giữ của
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo