Phim mới Hứa Vĩ Văn sử dụng hơn 500 cá trê, gần 50 xe hơi

Hứa Vĩ Văn tránh sát sinh khi quay phim với cá trê

Nhà sản xuất phim ngày 26-9 công bố thông tin hậu trường. Trong kịch bản, cá trê giữ vai trò dẫn dắt câu chuyện, hình ảnh biểu tượng chứa đựng nhiều ẩn ý. Cá trê xuất hiện nhiều nơi, chui ra từ xe hơi, lọt vào tủ quần áo…

Diễn viên Xuân Thắng trong cảnh quay cùng với cá trê

Đoàn phim đã sử dụng hơn 500 con cá trê trong toàn quá trình quay, ước tính khoảng 1 tạ. Cá trê xuất hiện nhiều nhất trong cảnh quay xe hơi chìm xuống nước, quay trong động. Cá vừa thả xuống liền bơi đi rất nhanh nên ê-kíp phải chuẩn bị lượng lớn để đảm bảo cảnh quay.

"Quay phim với cá trê rất khó kiểm soát. Nhiều lúc vừa thả xuống, cá đã bơi mất. Tôi vốn sợ loài da trơn như cá trê, đỉa, cóc, lươn.

Nếu nhìn thẳng vào mắt loài cá trê, bạn sẽ thấy một cảm giác ma mị đầy khó hiểu. Đó là điều ám ảnh nên khi quay phim, tôi cố tránh nhìn vào mắt nó.

Trong phim này, tôi phải cầm máy quay lặn xuống nước, đuổi theo những con cá trê bơi qua cửa hay kính xe cho đúng với ý đồ của kịch bản. Tôi thấy rất khó khăn và mất nhiều công sức, nhất là trong trời lạnh 10 độ C" - đạo diễn Lương Đình Dũng thổ lộ.

Nam chính Xuân Thắng nhớ mãi cảnh phim cùng đàn cá trê nằm giữa biển máu. Anh kể phải vừa giữ được tinh thần nhân vật Bảo, vừa phải tập trung để bảo đảm an toàn trong quá trình diễn. Bởi cá trê có vây và gai cứng nên việc kiểm soát cảm xúc và hành động trong cảnh quay là một thử thách không nhỏ.

Trong khi đó, diễn viên Hứa Vĩ Văn cố gắng không làm tổn thương những con cá, tránh sát sinh, đảm bảo sau khi phim đóng máy, đoàn phim thả đàn cá về với tự nhiên.

Hứa Vĩ Văn vào vai nhà báo tên An trong phim

Anh có những cảnh quay cùng nam chính Xuân Thắng

Ngoài cá trê, đoàn phim sử dụng gần 50 chiếc xe hơi để quay

Nhân vật Bảo trong phim là một chuyên gia độ xe và liên tục có tình huống liên quan đến xe. Đoàn phim quy tụ lượng lớn xe từ bối cảnh garage đến các cung đường uốn quanh núi đồi và ngay cả dưới nước.

Ê-kíp tìm kiếm xe từ nhiều tỉnh thành để đáp ứng yêu cầu kiểu dáng từ cổ điển đến hiện đại mà đạo diễn đưa ra. "Có những chiếc xe rất khó tìm, ví dụ như xe con bọ màu vàng đi khắp miền Bắc tôi chỉ tìm được một cái đúng kiểu mình muốn" - đạo diễn Lương Đình Dũng nói.

"Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" được chuẩn bị trong 3 năm. Quá trình tiền kỳ, đoàn phim đã đi qua quãng đường hơn 20.000 km từ Nam ra Bắc để tìm kiếm bối cảnh. Vào những ngày miền Bắc rét đậm từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 3 năm 2025, đoàn phim gồm khoảng 200 thành viên cùng 1 tấn thiết bị đã rong ruổi qua nhiều địa điểm của Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La.

Đoàn phim sử dụng gần 50 xe hơi

Trong đó có những xe khó tìm

Đoàn phim dựng một garage

Đạo diễn Lương Đình Dũng đặc biệt tâm đắc với cảnh quan thảo nguyên dứa Tam Điệp (Ninh Bình) gợi vẻ hiu quạnh, động Bàn Bù (Thanh Hóa) u linh tĩnh mịch, rừng già phủ sương mờ ảo ở Mộc Châu (Sơn La) cũng như ngôi nhà kỳ dị nằm trong khu biệt thự đắt đỏ nhất Hà Nội.

Đoàn phim cũng xây dựng một garage ô tô theo đúng mô tả trong kịch bản, rộng gần 300m2. Tổng chi phí, gồm cả việc đền bù hoa màu cho nông dân địa phương, lên gần 35.000 USD, biến nơi đây trở thành bối cảnh tốn kém nhất của phim.

Phim kể câu chuyện xoay quanh một truyền thuyết về thần giữ của, với không khí u ám, kỳ bí. Ngoài Xuân Thắng, Hứa Vĩ Văn, phim còn diễn viên Yu Dương, Bé Quyên…

Tác phẩm ra tạp từ 26-9.