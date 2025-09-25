"Tử chiến trên không" thu về hơn 107 tỉ đồng, tiếp tục đà tăng

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến sáng 25-9, phim "Tử chiến trên không" đã thu về hơn 107 tỉ đồng. Tác phẩm vượt mốc 100 tỉ đồng vào tối 24-9 sau 6 ngày công chiếu chính thức từ 19-9 và các suất chiếu sớm 18-8 cùng vé đặt trước.

Đây là phim điện ảnh đầu tiên do đạo diễn Hàm Trần thực hiện đạt thành tích doanh thu cao. Trước đây, đạo diễn này đã thực hiện nhiều phim: "Âm mưu giày gót nhọn", "Đoạt hồn", "Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác"… được khen về mặt chuyên môn nhưng không đại thắng phòng vé.

"Tử chiến trên không" căng thẳng và kịch tính

Phim đi sâu vào nội tâm của các nhân vật

Cả chính diện lẫn phản diện

Mạch phim nhanh, tạo được sự hồi hộp

Thái Hòa có thêm vai diễn được đánh giá cao

Với con số doanh thu ấn tượng, phim "Tử chiến trên không" cũng là tác phẩm điện ảnh Việt thứ 10 vượt doanh thu 100 tỉ đồng trong năm 2025.

Một phim Việt đang rất áp sát mốc 100 tỉ đồng là "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn", ra rạp trước "Tử chiến trên không". Phim do đạo diễn Nhật Trung thực hiện, đã hơn 99 tỉ đồng, vẫn chưa thể đoán được có thể chạm mốc 100 tỉ đồng hay không vì suất chiếu còn lại rất ít.

"Tử chiến trên không" lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng, mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.