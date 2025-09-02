HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Giải mã cơn sốt "Mưa đỏ"

MINH KHUÊ

Với đà tăng đều đặn như những ngày qua, "Mưa đỏ" có thể sẽ vươn lên dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại

Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, ra rạp từ ngày 22-8, đã gây sốt phòng vé. Theo trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 1-9, phim thu về hơn 361,5 tỉ đồng.

Chân thật, sống động

Với đà tăng đều đặn như những ngày qua, phim có thể sẽ vươn lên dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại, vượt qua doanh thu tác phẩm "Mai" của Trấn Thành. Với 5.491 suất chiếu hiện có, "Mưa đỏ" đang cách rất xa so với phim đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày là "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" do Nhật Trung đạo diễn.

"Mưa đỏ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, phần kịch bản do chính nhà văn chấp bút. Lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của quân và dân ta, phim tập trung kể về Tiểu đội 1 - một trong những đơn vị bám trụ tại trận địa khốc liệt này. Trong suốt 81 ngày đêm bám trụ với nhiều gian khổ, hy sinh nhưng lòng quả cảm, quyết tâm của họ chưa từng dao động. Thành quả của việc giữ vững Thành cổ Quảng Trị đã góp phần giúp tạo bước ngoặt cho đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris năm 1973 để ký kết hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở nước ta.

Phim quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lê Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang… Tác phẩm thành công trong việc truyền tải được cảm xúc đến khán giả, khiến người xem vừa xúc động vừa tự hào. Nhiều người trẻ không khỏi bật khóc khi chứng kiến hình ảnh những người chiến sĩ trẻ tuổi một lòng vì nước, sẵn sàng hy sinh cho hòa bình, thống nhất đất nước. Nhiều tình tiết được xây dựng tỉ mỉ kết hợp diễn xuất tốt của dàn diễn viên lột tả được từng chân dung nhân vật một cách chân thật, sống động, khiến khán giả vẫn nhớ đến họ sau khi rời rạp.

"Họ chiến đấu hết mình vì một niềm tin vào sự độc lập, tự do, sự thống nhất của đất nước. Đặc biệt, cảnh chiến sĩ Tú hy sinh, thi thể chìm xuống đáy sông Thạch Hãn gây xúc động mạnh bởi vẻ đẹp ngây thơ, can trường. Rạp chiếu đầy khán giả, nhiều người trẻ tuổi bật khóc nức nở khi phim chiếu được nửa thời gian. Khi xem phim, tôi không nghĩ đây là tác phẩm của nữ đạo diễn" - không ít khán giả đã chia sẻ.

Giải mã cơn sốt "Mưa đỏ"- Ảnh 1.

Giải mã cơn sốt "Mưa đỏ"- Ảnh 2.

Cảnh trong phim “Mưa đỏ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Ý thức hơn về cuộc sống tươi đẹp đang có

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, một người con của Quảng Trị - xúc động bày tỏ: "Cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn Quân ủy Trung ương đã làm nên những thước phim để thế hệ sau cảm nhận được những gian khổ mà cha ông phải trải qua, để chúng tôi ý thức hơn về cuộc sống tươi đẹp chúng ta đang có". Trên các nền tảng mạng xã hội, "Mưa đỏ" nhận nhiều bình luận tích cực từ người trong giới cho đến khán giả.

Nhà báo Cát Vũ bộc bạch: Phim khiến cho những người trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, biết ơn những hy sinh của bao thế hệ cha ông. Đồng thời, phim cũng khiến những người đã từng trải qua chiến tranh gian khổ bồi hồi, buồn thương khi nhớ lại những năm tháng hào hùng.

Đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim - cho biết tác phẩm được thực hiện dưới sự chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng, phối hợp với các cơ quan, ban ngành. Bên cạnh việc tôn trọng kịch bản gốc vốn đã được Tổng cục Chính trị thông qua, ê-kíp đoàn phim còn phải bảo đảm tính chân thực của lịch sử.

NSƯT - đạo diễn Đặng Thái Huyền cho hay đã tiếp cận kịch bản của nhà văn Chu Lai vào khoảng năm 2012-2013 và cô đã đọc một mạch không dừng, nước mắt không ngừng rơi. Một chi tiết khiến đạo diễn cảm động ngay cả trong quá trình quay phim là lúc các chiến sĩ vượt sông, chơi vơi giữa dòng trong làn pháo kích của địch, khi ấy chỉ có thể gọi "mẹ ơi, vợ ơi". Theo đạo diễn, tất cả vũ khí, khí tài sử dụng trong phim đã được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các binh chủng của quân đội. Trong quá trình quay, đoàn phim còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, mưa triền miên nhưng tất cả đều nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhất cho tác phẩm.

Đặc biệt, theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, tất cả diễn viên tham gia phim từ vai chính đến vai phụ, thậm chí là các cựu chiến binh hỗ trợ trong các vai khách mời cũng đều tâm huyết, hết lòng vì phim. Ai cũng tự hào được tham gia, góp công sức của mình trong một tác phẩm ngợi ca tinh thần yêu nước. Vì thế, dù nhiều khó khăn, thử thách khách quan lẫn chủ quan trong quá trình thực hiện bộ phim, họ đều nỗ lực cùng ê-kíp vượt qua, hoàn thành tốt cảnh quay của mình.

"Tôi nghĩ đây là một cơ hội quý để được tham gia một bộ phim có ý nghĩa, vì vậy dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để góp mặt cùng đoàn phim" - diễn viên Thân Thúy Hà thổ lộ. Diễn viên Hứa Vỹ Văn thì trải lòng đây là một bộ phim đặc biệt. Tất cả diễn viên khi đóng phim này không với tư cách diễn viên mà tư cách một người Việt Nam đi làm nhiệm vụ của mình, cống hiến cho phim, với niềm tự hào mãnh liệt. 

Khúc tráng ca bằng hình ảnh

Nhiều ý kiến cho rằng "Mưa đỏ" lấy nước mắt của khán giả vì bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Theo những người trong cuộc, thành công của "Mưa đỏ" hay trước đó là "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" chứng tỏ nếu làm phim tốt, đầu tư tâm huyết thì dù là đề tài "kén khán giả" như lịch sử, chiến tranh vẫn có thể làm nên kỳ tích doanh thu ở rạp Việt.


Mưa đỏ Thành cổ Quảng Trị Người Việt Nam mạng xã hội NSƯT Đặng Thái Huyền
