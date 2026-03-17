Phim "ông hoàng phòng vé" Thẩm Đằng, Phạm Thừa Thừa sắp đổ bộ rạp Việt

Nhà phát hành phim "Phi trì nhân sinh 3" tại Việt Nam thông tin tác phẩm đình đám của đạo diễn Hàn Hàn sẽ đến với khán giả vào tháng 4.

Phim thuộc thể loại hành động - hài, khuynh đảo phòng vé Trung Quốc, chiếm hơn 50% doanh thu toàn bộ mùa phim Tết 2026. Doanh thu phim vượt mốc 4,1 tỉ nhân dân tệ (tương đương 595 triệu USD), dẫn đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc suốt từ 17-2 đến nay.

"Phi trì nhân sinh 3" đổ bộ rạp Việt

Phim có số lượng vé bán ra đạt hơn 87,1 triệu lượt và cũng là tác phẩm có doanh thu cao thứ 11 trong lịch sử phòng vé Trung Quốc.

Nội dung phim kể về tay đua kỳ cựu Trương Trì (Thẩm Đằng đóng), từng là huyền thoại trên đường đua nhưng vì phạm lỗi đã bị tước giấy phép 5 năm. Sau đó, Trương Trì mưu sinh bằng nghề bán cơm chiên để nuôi con trai. Nỗi nhớ nghề vẫn luôn đau đáu, anh quyết tâm trở lại đường đua dù gặp nhiều thách thức từ các tay đua trẻ.

Phim tập trung vào những đường đua khắc nghiệt

Phim có "ông hoàng phòng vé" Thẩm Đằng và loạt ngôi sao: Hoàng Cảnh Du, Sa Dật, Phạm Thừa Thừa, Doãn Chính, Trương Tân Thành, Hồ Tiên Hú… Điều đáng nói, tác phẩm đã vượt được doanh thu của "quốc sư điện ảnh" Trung Quốc Trương Nghệ Mưu. Phim "Kinh trập vô thanh" của Trương Nghệ Mưu hiện thu về hơn 1 tỉ nhân dân tệ.

Đạo diễn Hàn Hàn sinh năm 1982, là nhà văn, nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, tay đua ô tô, đạo diễn, biên kịch. Anh thành công trên những lĩnh vực đã tham gia và được ngợi ca là tài năng đa diện. Anh từng được Tạp chí Time chọn vào vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng hằng năm những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong tháng 4-2010.



