Phim "Tài" đang hút khán giả

Phim "Tài", do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn, biên kịch, diễn xuất, chính thức ra rạp phục vụ khán giả từ ngày 6-3. Theo Box Office Vietnam, đến trưa 9-3, phim thu về hơn 50 tỉ đồng.

Tác phẩm vẫn đang giữ vững vị trí dẫn đầu danh sách doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày, cắt đứt chuỗi dẫn đầu do "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành nắm giữ.

Phim “Tài” đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim "Tài" xoay quanh cuộc đời của Tài. Do nôn nóng muốn thực hiện giấc mơ mua đất, cất ngôi nhà cho mẹ, mà Tài đã lầm đường lạc lối, trả giá bằng tù tội. Sau khi ra tù, Tài cần mẫn làm việc ở chợ cá, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ về ngôi nhà. Tuy nhiên, mẹ của Tài lúc này lại nghe lời kẻ xấu, vướng vào cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất. Mong muốn cứu mẹ, thoát nợ, Tài một lần nữa tiếp nhận những phi vụ nguy hiểm.

Mai Tài Phến bỏ ra nhiều công sức cho tác phẩm điện ảnh đầu tay anh giữ vai trò đạo diễn. Mỹ Tâm cũng có vai diễn mấu chốt trong phim, hỗ trợ hết mình cho Mai Tài Phến. Không chỉ vậy, cô cùng ê-kíp chăm chút nhiều cho phần âm nhạc, sáng tác và tự thể hiện nhạc phim.

Đứng sau phim "Tài" hiện là "Thỏ ơi!!" và phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" giữ vị trí thứ ba.