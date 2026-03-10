HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Phim "Tài" đang hút khán giả

M.Khuê

Theo Box Office Vietnam, đến trưa 9-3, phim thu về hơn 50 tỉ đồng

Phim "Tài", do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn, biên kịch, diễn xuất, chính thức ra rạp phục vụ khán giả từ ngày 6-3. Theo Box Office Vietnam, đến trưa 9-3, phim thu về hơn 50 tỉ đồng.

Tác phẩm vẫn đang giữ vững vị trí dẫn đầu danh sách doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày, cắt đứt chuỗi dẫn đầu do "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành nắm giữ.

Phim "Tài" đang hút khán giả - Ảnh 1.

Phim “Tài” đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim "Tài" xoay quanh cuộc đời của Tài. Do nôn nóng muốn thực hiện giấc mơ mua đất, cất ngôi nhà cho mẹ, mà Tài đã lầm đường lạc lối, trả giá bằng tù tội. Sau khi ra tù, Tài cần mẫn làm việc ở chợ cá, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ về ngôi nhà. Tuy nhiên, mẹ của Tài lúc này lại nghe lời kẻ xấu, vướng vào cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất. Mong muốn cứu mẹ, thoát nợ, Tài một lần nữa tiếp nhận những phi vụ nguy hiểm.

TIN LIÊN QUAN

Mai Tài Phến bỏ ra nhiều công sức cho tác phẩm điện ảnh đầu tay anh giữ vai trò đạo diễn. Mỹ Tâm cũng có vai diễn mấu chốt trong phim, hỗ trợ hết mình cho Mai Tài Phến. Không chỉ vậy, cô cùng ê-kíp chăm chút nhiều cho phần âm nhạc, sáng tác và tự thể hiện nhạc phim.

Đứng sau phim "Tài" hiện là "Thỏ ơi!!" và phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" giữ vị trí thứ ba.

Tin liên quan

Mai Tài Phến khen Mỹ Tâm là "Nữ hoàng one shot"

Mai Tài Phến khen Mỹ Tâm là "Nữ hoàng one shot"

(NLĐO) - Mai Tài Phến dành nhiều lời khen cho "Út Tâm" trong tác phẩm điện ảnh đầu tay anh đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

Mỹ Tâm hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ cho khán giả

(NLĐO) - Phim "Tài" thêm điểm nhấn mới khi ê-kíp công bố sẽ có một bản nhạc phim "bí mật", xuất hiện ngẫu nhiên tại một số suất chiếu.

Phim Mỹ Tâm - Mai Tài Phến vượt mặt "Thỏ ơi!!" Trấn Thành

(NLĐO) - Phim "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn, Mỹ Tâm sản xuất đã vượt "Thỏ ơi!!", dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Phim "Tài" tác phẩm điện ảnh Mỹ Tâm Mai Tài Phến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo