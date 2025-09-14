HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Xúc động nữ sinh Trường ĐH Y Dược TP HCM mang món quà đặc biệt về giỗ ba

Huế Xuân

(NLĐO) - Ngày nhận học bổng cũng là ngày giỗ của ba, nữ sinh Trường ĐH Y Dược TP HCM bật khóc, hạ quyết tâm phải hoàn thành lời hứa với đấng sinh thành.

Ngày 14-9, em Trần Đỗ Thanh Thanh (SN 2006), sinh viên ngành y học dự phòng - Trường ĐH Y Dược TP HCM, là một trong 15 sinh viên trường ĐH - CĐ nhận học bổng "Nữ sinh hiếu học vượt khó" lần thứ 24, năm học 2025 -2026 do Báo Phụ Nữ TP HCM tổ chức.

Đứng bên hông sân khấu, nữ sinh bật khóc vì hôm nay cũng là ngày giỗ của ba. Em cho hay sẽ mang món quà đặc biệt về khoe mẹ, sau đó đặt lên bàn thờ tặng ba.

Nữ sinh ĐH Y Dược TP HCM mang món quà đặc biệt về giỗ ba - Ảnh 1.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em Trần Đỗ Thanh Thanh chưa bao giờ nản chí, ước mơ lớn nhất của em là trở thành bác sĩ

Gánh bánh ướt nuôi lớn 4 chị em

Thanh tâm sự gia đình có 4 chị em, Thanh là con thứ 2. Năm 2022, ba của Thanh qua đời vì mắc bệnh ung thư, gia đình vốn đã khó khăn giờ gian nan lại thêm chồng chất. Mọi kinh tế gia đình đều đổ dồn lên vai mẹ.

"Từ ngày ba mất, em thấy mẹ tiều tụy hơn nhiều. Dù vậy, mẹ vẫn luôn cố gắng động viên các chị em phải cố gắng học hành. Nhờ gánh bánh ướt của mẹ mà chị gái được vào Học viện Hàng không, em được vào Trường ĐH Y Dược TP HCM, 2 em nhỏ thì đang học THCS. Đó là điều rất phi thường của mẹ" - cô gái nghẹn nhào.

Nữ sinh ĐH Y Dược TP HCM mang món quà đặc biệt về giỗ ba - Ảnh 2.

15 nữ sinh viên của các trường ĐH - CĐ ở TP HCM nhận học bổng "Nữ sinh hiếu học vượt khó", mỗi phần học bổng trị giá 10 triệu đồng.

Trước khi ba mất, Thanh từng tâm sự với ba về việc có nên học ngành y hay không, bởi chi phí học y khá cao và mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng, chính ba đã "tiếp lửa" để con gái hạ quyết tâm thi đậu vào ngôi trường y danh tiếng của cả nước.

"Nếu con cố gắng học hết sức có thể thì ba mẹ cũng sẽ cố gắng đi làm, kiếm tiền nuôi chị em con ăn học đến nơi, đến chốn" - nữ sinh xúc động nhớ lại lời của ba.

Ngoài giờ học, Thanh còn tranh thủ đi làm bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi và làm trợ giảng tại một trung tâm dạy thêm.

Lời hứa ngày giỗ ba

Thanh kể, năm học 2024-2025, em may mắn nhận được học bổng hỗ trợ tân sinh viên của nhà trường, nhờ vậy mức học khoảng 50 triệu đồng/năm đã giảm bớt.

"Em trân trọng và biết ơn những sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhà trường, nhà hảo tâm và xã hội những năm qua. Đây cũng là động lực giúp em có trách nhiệm hơn, phải quyết tâm học hành thành tài, có được việc làm ổn định" - nữ sinh viên quả quyết.

Biết được câu chuyện xúc động, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM, đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần nữ sinh, hy vọng phần học bổng sẽ tiếp thêm động lực giúp nữ sinh vững tin trong học tập. Nữ sinh cũng hứa sẽ hoàn thành chương trình học thật tốt, sau đó đi làm, có tiền dành dụm sẽ tiếp tục học lên cao hơn.

Nữ sinh ĐH Y Dược TP HCM mang món quà đặc biệt về giỗ ba - Ảnh 3.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM, động viên tinh thần nữ sinh

"Những nữ sinh nhận học bổng đều có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh khó khăn hoặc mồ côi do đại dịch COVID-19. Đến nay, chương trình đã trao tặng gần 9.500 suất học bổng với tổng giá trị gần 15 tỉ đồng" - bà Lý Việt Trung thông tin thêm.

Chọn ngành công tác xã hội để trả ơn

Em Nguyễn Mỹ Kiều Giang, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM), tâm sự mẹ và bà nội mất trong đại dịch COVID-19 năm 2021. Ba của Giang làm thợ hàn, một mình ba nuôi 3 người con đang độ tuổi đến trường. Trong giai đoạn khó khăn, gia đình Giang đã nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và nhà hảo tâm.

Với thành tích 12 năm là học sinh xuất sắc, Giang chinh phục cánh cửa đại học ở ngành công tác xã hội. Đây là ngành học khá vất vả, mức lương khi ra trường sẽ không cao như những ngành "hot" khác, song nữ sinh vẫn hạ quyết tâm được làm việc trong lĩnh vực này.

"Em hy vọng sau này mình có thể giúp đỡ cho nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đó cũng là cách để em cảm ơn những người đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua" - Giang bày tỏ.


