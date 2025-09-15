Món quà bên giường bệnh, "tiếp lửa" tinh thần cho sinh viên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Món quà bên giường bệnh, "tiếp lửa" tinh thần cho sinh viên

Huế Xuân

(NLĐO) - Hơn 1,5 tháng nằm viện, em Nguyễn Gia Huy bất ngờ khi nhận được những bao thư "lạ". Dòng chữ nắn nót khiến nam sinh xúc động nghẹn ngào.

Được biết, đó là những phong bì hỗ trợ chi phí điều trị cho em Nguyễn Gia Huy, sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM (phường Tân Sơn Nhất, TP HCM), không may bị tai nạn lao động khi đi làm thêm dịp hè.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Đinh Văn Đệ, Quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM, cho biết nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để nam sinh tiếp tục học tập và liên thông lên ĐH.

Món quà bên giường bệnh, "tiếp lửa" tinh thần cho sinh viên- Ảnh 1.

Nam sinh viên bất ngờ khi có giảng viên và bạn học đến thăm

Thầy trò bất ngờ xuất hiện ở phòng bệnh

Sau khi kết thúc tiết dạy cuối, thầy Triệu Phú Nguyên, giảng viên Khoa Động lực, cùng sinh viên đến bệnh viện thăm Huy. Ở phòng bệnh, nam sinh viên bất ngờ khi thấy thầy giáo và bạn bè.

"Từ ngày nằm viện, lần đầu tiên có đông người đến thăm em như vậy" - Huy cười tươi nói.

Hơn 1,5 tháng trước, trong lúc làm thêm tại xưởng vải, bàn tay phải của Huy bất ngờ bị cuốn vào máy cắt. Huy được cậu ruột đưa đi cấp cứu tại 2 bệnh viện. Do vết thương quá nặng và phức tạp, Huy được yêu cầu chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP HCM).

Là con trai lớn trong nhà, ba đang bệnh nặng, gia đình lại có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi xảy ra sự cố, Huy không dám thông báo cho gia đình.

Món quà bên giường bệnh, "tiếp lửa" tinh thần cho sinh viên- Ảnh 3.

Để ngăn hoại tử thêm, vùng tay bị thương của Huy được khâu nối bảo tồn vào vùng bụng.

Cách đây ít ngày, Huy mới tiết lộ với bạn bè trong lớp và gọi điện thoại thông báo cho gia đình. Từ đây, nhà trường cũng nhận được thông tin về tình hình sức khỏe của Huy. Thầy Nguyên cho biết đến thời điểm này, Huy đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật, sức khỏe tạm thời đã ổn định.

"Dù phải tháo đốt ngón tay nhưng em thấy mình vẫn còn rất may mắn. vì có những người bị tai nạn lao động, máy cuốn nát cả cánh tay. Do điều trị lâu dài nên mọi người hay gọi vui em là "trưởng phòng" của phòng bệnh này" - Huy lạc quan nói.

Không để sinh viên nào phải nghỉ học

Thầy Nguyên nhận xét Huy là sinh viên ngoan, lễ phép, năng động và hòa đồng với mọi người. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Huy muốn đi làm thêm để phụ giúp gia đình, không ngờ lại xảy ra sự cố đáng tiếc.

"Tay bị nặng như vậy mà vẫn giấu mọi người, em ấy sợ mọi người lo lắng và là người con rất hiểu chuyện. Huy không cho ba mẹ ở Cà Mau lên TP HCM chăm sóc, mọi việc ở bệnh viện đều do em tự xoay sở" - thầy Nguyên nói.

Chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi ủng hộ, Khoa Động lực và Đoàn Thanh niên của trường đã tiếp nhận gần 70 triệu đồng kinh phí hỗ trợ sinh viên. Bên ngoài bì thư, những dòng chữ nắn nót khiến Huy vô cùng xúc động.

Cầm món quà đặc biệt trên tay, chàng sinh viên gửi lời cảm ơn, trân quý những sự yêu thương của nhà trường, phụ huynh và anh chị cựu sinh viên.

Món quà bên giường bệnh, "tiếp lửa" tinh thần cho sinh viên- Ảnh 4.

Món quà bên giường bệnh, "tiếp lửa" tinh thần cho sinh viên- Ảnh 5.
Món quà bên giường bệnh, "tiếp lửa" tinh thần cho sinh viên- Ảnh 6.

Thầy và trò Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM đến thăm và động viên sinh viên bị tai nạn lao động

TS Đinh Văn Đệ cho biết bên cạnh vấn đề sức khỏe, nhà trường đặc biệt quan tâm đến tinh thần của Huy. Bởi lẽ, việc thiếu hoặc khiếm khuyết một bộ phận nào trên cơ thể cũng sẽ khiến nam sinh sinh hoạt khó khăn.

"Nhà trường sẽ tạo điều kiện tối đa để Huy hoàn tất chương trình học cao đẳng, hỗ trợ liên thông lên ĐH (nếu sinh viên có nhu cầu). Mặt khác, nhà trường sẽ giới thiệu sinh viên với các doanh nghiệp đang hợp tác với nhà trường, bố trí cho Huy công việc phù hợp sau khi ra trường. Tuyệt đối không để bất kỳ sinh viên nào phải bỏ học giữa chừng" - TS Đệ cho hay.


Tin liên quan

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam

(NLĐO)-Trong chuyến thăm Việt Nam, Toàn quyền Úc Sam Mostyn dùng điện thoại lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu cùng sinh viên ĐH RMIT Việt Nam

Tìm việc làm thêm sớm, tân sinh viên có thể trở thành "con mồi"

(NLĐO) - TP HCM là thành phố không ngủ, dễ tìm việc làm thêm và cũng là nơi tiềm ẩn vô số nguy hiểm, đặc biệt là đối với các tân sinh viên.

Gần 800 suất học bổng đang chờ học sinh-sinh viên

(NLĐO)-Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM (SAC) đang tìm "chủ nhân" cho gần 800 suất học bổng đầu năm học mới với tổng trị giá 6,8 tỉ đồng.

sinh viên học tập GDNN học nghề làm thêm tai nạn lao động Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM ủng hộ quyên góp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo