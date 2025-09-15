Món quà bên giường bệnh, "tiếp lửa" tinh thần cho sinh viên

Được biết, đó là những phong bì hỗ trợ chi phí điều trị cho em Nguyễn Gia Huy, sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM (phường Tân Sơn Nhất, TP HCM), không may bị tai nạn lao động khi đi làm thêm dịp hè.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Đinh Văn Đệ, Quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM, cho biết nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để nam sinh tiếp tục học tập và liên thông lên ĐH.

Nam sinh viên bất ngờ khi có giảng viên và bạn học đến thăm

Thầy trò bất ngờ xuất hiện ở phòng bệnh

Sau khi kết thúc tiết dạy cuối, thầy Triệu Phú Nguyên, giảng viên Khoa Động lực, cùng sinh viên đến bệnh viện thăm Huy. Ở phòng bệnh, nam sinh viên bất ngờ khi thấy thầy giáo và bạn bè.

"Từ ngày nằm viện, lần đầu tiên có đông người đến thăm em như vậy" - Huy cười tươi nói.

Hơn 1,5 tháng trước, trong lúc làm thêm tại xưởng vải, bàn tay phải của Huy bất ngờ bị cuốn vào máy cắt. Huy được cậu ruột đưa đi cấp cứu tại 2 bệnh viện. Do vết thương quá nặng và phức tạp, Huy được yêu cầu chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP HCM).

Là con trai lớn trong nhà, ba đang bệnh nặng, gia đình lại có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi xảy ra sự cố, Huy không dám thông báo cho gia đình.

Để ngăn hoại tử thêm, vùng tay bị thương của Huy được khâu nối bảo tồn vào vùng bụng.

Cách đây ít ngày, Huy mới tiết lộ với bạn bè trong lớp và gọi điện thoại thông báo cho gia đình. Từ đây, nhà trường cũng nhận được thông tin về tình hình sức khỏe của Huy. Thầy Nguyên cho biết đến thời điểm này, Huy đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật, sức khỏe tạm thời đã ổn định.

"Dù phải tháo đốt ngón tay nhưng em thấy mình vẫn còn rất may mắn. vì có những người bị tai nạn lao động, máy cuốn nát cả cánh tay. Do điều trị lâu dài nên mọi người hay gọi vui em là "trưởng phòng" của phòng bệnh này" - Huy lạc quan nói.

Không để sinh viên nào phải nghỉ học

Thầy Nguyên nhận xét Huy là sinh viên ngoan, lễ phép, năng động và hòa đồng với mọi người. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Huy muốn đi làm thêm để phụ giúp gia đình, không ngờ lại xảy ra sự cố đáng tiếc.

"Tay bị nặng như vậy mà vẫn giấu mọi người, em ấy sợ mọi người lo lắng và là người con rất hiểu chuyện. Huy không cho ba mẹ ở Cà Mau lên TP HCM chăm sóc, mọi việc ở bệnh viện đều do em tự xoay sở" - thầy Nguyên nói.

Chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi ủng hộ, Khoa Động lực và Đoàn Thanh niên của trường đã tiếp nhận gần 70 triệu đồng kinh phí hỗ trợ sinh viên. Bên ngoài bì thư, những dòng chữ nắn nót khiến Huy vô cùng xúc động.

Cầm món quà đặc biệt trên tay, chàng sinh viên gửi lời cảm ơn, trân quý những sự yêu thương của nhà trường, phụ huynh và anh chị cựu sinh viên.

Thầy và trò Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM đến thăm và động viên sinh viên bị tai nạn lao động

TS Đinh Văn Đệ cho biết bên cạnh vấn đề sức khỏe, nhà trường đặc biệt quan tâm đến tinh thần của Huy. Bởi lẽ, việc thiếu hoặc khiếm khuyết một bộ phận nào trên cơ thể cũng sẽ khiến nam sinh sinh hoạt khó khăn.

"Nhà trường sẽ tạo điều kiện tối đa để Huy hoàn tất chương trình học cao đẳng, hỗ trợ liên thông lên ĐH (nếu sinh viên có nhu cầu). Mặt khác, nhà trường sẽ giới thiệu sinh viên với các doanh nghiệp đang hợp tác với nhà trường, bố trí cho Huy công việc phù hợp sau khi ra trường. Tuyệt đối không để bất kỳ sinh viên nào phải bỏ học giữa chừng" - TS Đệ cho hay.



