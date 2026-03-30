Chiều 30-3, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - đã có buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (TP Đà Nẵng) về tình hình hoạt động, các định hướng phát triển và các kiến nghị, đề xuất.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, cho biết sau hơn 22 năm phát triển, khu kinh tế đã đạt nhiều kết quả tích cực với 272 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 193.000 tỉ đồng; 164 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 45.000 - 50.000 lao động.

Các ngành chủ lực gồm công nghiệp cơ khí ô tô, công nghiệp hỗ trợ, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ du lịch.

Hạ tầng kỹ thuật từng bước được hoàn thiện, đặc biệt là hệ thống cảng biển, sân bay Chu Lai, giao thông kết nối liên vùng và các khu công nghiệp. Tuy nhiên, khu kinh tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn như hạ tầng chưa đồng bộ, giải phóng mặt bằng chậm, thiếu nhà đầu tư chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, khẳng định khu kinh tế đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Quảng Nam trước đây và TP Đà Nẵng hiện nay.

Ông yêu cầu UBND TP Đà Nẵng khẩn trương xem xét, giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền; tập trung điều chỉnh quy hoạch tổng thể, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, tạo động lực phát triển khu vực phía Nam thành phố. Đồng thời, cần chủ động đầu tư các khu công nghiệp, thu hút doanh nghiệp quy mô lớn.

Về nhiệm vụ trước mắt, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Khu kinh tế mở Chu Lai sớm hoàn thiện các dự án tái định cư và nghĩa trang để phục công tác giải phóng mặt bằng; sớm có văn bản kiến nghị cụ thể về phân cấp, ủy quyền trình UBND TP xem xét, quyết định. Triển khai hoàn thiện các thủ tục để thực hiện dự án luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn.

Về lâu dài, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai chủ động xây dựng, bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đảng bộ với các sản phẩm cụ thể; tiến hành sơ kết, tổng kết các cơ chế, chính sách liên quan nhằm phát huy mặt đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý tránh việc đầu tư manh mún, cần có tư duy mới, tầm nhìn dài hạn trong phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai giai đoạn tới.