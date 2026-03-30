Thời sự

VIDEO: Người đàn ông ở Đà Nẵng kể lại giây phút lao xuống biển cứu hai trẻ nhỏ

B.Vân

(NLĐO) - Phát hiện hai trẻ nhỏ bị sóng cuốn ra xa, ông Lê Công Quang lập tức lao xuống biển cứu người

Trưa 30-3, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), đã đến nhà trao giấy khen, biểu dương ông Lê Công Quang (SN 1969, trú tổ 45) vì hành động dũng cảm cứu hai trẻ nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Nam Ô.

Tại buổi trao thưởng, ông Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không ngại hiểm nguy của ông Quang khi kịp thời lao xuống biển cứu người trong tình huống khẩn cấp. Theo ông, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, rất cần được lan tỏa trong xã hội.

Người đàn ông kể lại giây phút lao xuống nước cứu hai cháu bé ở bãi biển Nam Ô, phường Hải Vân

Chia sẻ về sự việc, ông Quang cho biết khoảng 13 giờ 30 ngày 29-3, khi vừa tắm biển xong và lên bờ, ông nghe cháu ngoại tri hô có hai trẻ gặp nạn.

Quan sát nhanh, ông thấy hai bé đang chới với cách bờ khoảng 40–50m, bị sóng đẩy ra xa. Trước đó, một chiếc dép của một bé bị cuốn trôi, cả hai đã lội theo và rơi vào tình huống nguy hiểm.

Người đàn ông ở Đà Nẵng cứu hai cháu nhỏ khỏi đuối nước trẻ em tại biển Nam Ô - Ảnh 1.

Ông Lê Công Quang, kể lại sự việc

Không chần chừ, ông Quang lập tức lao xuống biển. Giữa làn sóng mạnh, ông giang hai tay tiếp cận, lần lượt kéo được cả hai cháu vào bờ. Khi đưa được các cháu lên bãi cát, một bé còn tỉnh, bé còn lại có dấu hiệu nguy kịch. Ông Quang nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho một cháu, đồng thời kêu gọi lực lượng bảo vệ hỗ trợ sơ cứu cháu còn lại và gọi xe cấp cứu.

Ít phút sau, xe cấp cứu đến hiện trường. Ông Quang tiếp tục theo xe đưa hai cháu đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để cấp cứu.

Người đàn ông ở Đà Nẵng cứu hai cháu nhỏ khỏi đuối nước trẻ em tại biển Nam Ô - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (bìa phải) đến nhà để thăm hỏi, động viên ông Lê Công Quang

Danh tính hai cháu được xác định là N. X.P. (SN 2019) và V.T.A (SN 2022), cùng trú tại khu chung cư gần biển Nam Ô.

Chia sẻ lại thời khắc sinh tử, ông Quang cho biết bản thân có chút hoảng loạn khi chứng kiến sự việc, nhưng "lúc đó chỉ nghĩ cách cứu các cháu, không kịp đắn đo gì". Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Nam Ô, ông biết bơi từ nhỏ nên thường ra biển tắm vào buổi trưa và tình cờ phát hiện vụ việc.

Quá trình cứu hai cháu, ông Quang bị dẫm vào đá nhọn gây vết thương ở chân. Ngày hôm sau, ông phải xin nghỉ làm vì chân đau chưa thể đi được.

Người đàn ông ở Đà Nẵng cứu hai cháu nhỏ khỏi đuối nước trẻ em tại biển Nam Ô - Ảnh 3.

Ông Lê Công Quang nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường Hải Vân

Gia đình các nạn nhân cũng chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Mẹ cháu N.X.P cho biết trưa cùng ngày, gia đình không tìm thấy con ở nhà nên đã đổ xô đi tìm. Đến đầu giờ chiều thì nhận được tin hai cháu bị đuối nước, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện cháu P. đã tỉnh táo, có thể tiếp xúc nhưng vẫn còn hoảng loạn. Cháu A. do còn nhỏ và bị uống nhiều nước nên vẫn đang được điều trị tại khoa hồi sức

"Gia đình vô cùng biết ơn ông Quang. Nếu không có anh ấy, không biết hai cháu sẽ ra sao" - mẹ cháu P. xúc động nói.

Tin liên quan

Lãnh đạo Đà Nẵng: Sớm xử lý trụ sở dôi dư ở TP Tam Kỳ cũ, tránh lãng phí

(NLĐO) – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu ưu tiên bố trí trụ sở dôi dư vào sử dụng cho lĩnh vực y tế và giáo dục.

Khởi công dự án hơn 4.000 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng

(NLĐO) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh – An An Hòa có tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỉ đồng vừa được khởi công ở Đà Nẵng.

Đoàn Báo Người Lao Động trao 2 tivi hỗ trợ học tập tại Đà Nẵng

(NLĐO) – 2 tivi được trao cho các điểm trường tại phường An Thắng, Đà Nẵng nhằm phục vụ dạy học, góp phần cải thiện điều kiện học tập tại cơ sở.

