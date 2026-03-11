TPHCM đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng 11-3, Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường Bình Phú, TPHCM tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 17.

Các ứng cử viên tham gia tiếp xúc cử tri tại phường Bình Phú

Các ứng cử viên tham gia buổi tiếp xúc, gồm: Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM; Ông Ngô Minh Hải - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM; Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phượng Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn; Bà Trần Thị Kim Kiều - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tiên; Ông Đinh Văn Sum - Giám đốc Công ty TNHH Song Thành LA.

Giải quyết dứt điểm vấn đề tồn đọng

Tại hội nghị, cử tri được nghe tiểu sử, lý lịch trích ngang, chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM của các ứng cử viên. Đa số cử tri đều cho rằng các chương trình hành động với những nội dung cam kết được chuẩn bị rất công phu, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Đại biểu HĐND thành phố.

Qua đó, cử tri cũng gửi gắm những tình cảm, niềm tin và kỳ vọng vào các ứng cử viên.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trình bày chương trình hành động trước cử tri

Cử tri Nguyễn Vinh Thái mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử trong quá trình thực hiện vai trò nhiệm vụ của đại biểu HĐND thành phố sẽ tham mưu tốt hơn nữa cho HĐND thành phố chỉ đạo mạnh mẽ, thực hiện thành công nhiều nội dung. Cụ thể như đóng góp xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, trong đó luật phải rõ ràng, ổn định lâu dài và dễ thực hiện, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, hiểu theo nhiều cách, dẫn đến tình trạng sợ không dám làm. Đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề, kiến nghị bức xúc trong nhân dân.

Ông Thái và nhiều cử tri khác cũng cho rằng tại một số địa phương và phường Bình Phú nói riêng còn một số công trình chậm tiến độ, quy hoạch kéo dài gây lãng phí, vì vậy ông đề xuất các đại biểu nếu trúng cử sẽ tiếp tục kiến nghị đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết toán và thực hiện các công trình… đưa sớm đưa vào phục vụ người dân.

Cử tri phát biểu ý kiến tại chương trình

Còn cử tri Lê Văn Thương quan tâm đến việc xây dựng và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Ông mong đại biểu trúng cứ sẽ tiếp tục quan tâm, đề xuất với thành phố chính sách mạnh mẽ hơn nhằm phát hiện, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ, chuyên gia trẻ và cán bộ trẻ tài năng. Cùng với đó, tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên được tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Nhiều cử tri cũng quan tâm đề xuất nhiều ý kiến liên quan đến nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên, đảm bảo đủ trường lớp cho con em người lao động có điều kiện học tập…

Phát triển nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định

Đại biểu tham dự chương trình tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong đã ghi nhận và phản hồi ý kiến cử tri, nhất là ý kiến liên quan đến giáo dục, thu hút người tài, quy hoạch, chỉnh trang đô thị…

Với các dự án bị chậm tiến độ, quy hoạch kéo dài nhưng chưa được triển khai, vấn đề chỉnh trang đô thị trên địa bàn… mà cử tri nêu tại buổi tiếp xúc, Phó bí thư thường trực Thành ủy đã lưu ý lãnh đạo phường Bình Phú hệ thống lại, tổng hợp thêm thông tin để gửi về cho tổ đại biểu (sau khi trúng cử) và gửi trực tiếp về cho ông để theo dõi và cùng làm việc với các cơ quan chức năng nhằm tìm cách giải quyết. Vấn đề nào có cơ sở, phù hợp, đúng quy định thì cần triển khai sớm, các vấn đề còn vướng thì rà soát và phản hồi cụ thể, tinh thần chung là phản hồi rõ ràng, kịp thời thông tin cho người dân.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong ghi nhận và phản hồi ý kiến của cử tri

Về các ý kiến liên quan đến giáo dục, ông Lê Quốc Phong cho biết thành phố đang tập trung rất lớn cho phát triển giáo dục và trong số các chỉ tiêu của nhiệm kỳ có đặt ra chỉ tiêu về trường học/số dân.

Sau khi hợp nhất, điều kiện để đáp ứng chăm lo về giáo dục một cách đồng bộ, toàn diện đặt ra yêu cầu là rất lớn cho thành phố. Đó là phải đảm bảo trường lớp, con em công nhân lao động phải được tạo điều kiện học tập để cha mẹ an tâm... Chỉ đạo của Thành ủy đang rất quyết liệt về vấn đề này, trong thời gian ngắn thành phố phải đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

Với ý kiến hỗ trợ thêm chính sách cho giáo dục, nhất là với học sinh như tặng sách giáo khoa, thành phố ghi nhận và sẽ phản hồi mong muốn của cử tri về cho HĐND TPHCM nhưng trước mắt sẽ hỗ trợ với học sinh khó khăn, gia đình không có điều kiện.

Riêng với ý kiến về xem xét chính sách tiền lương cho giáo viên mầm non, ông Lê Quốc Phong ghi nhận và cam kết sẽ phản ánh đến các đơn vị có liên để có rà soát và điều chỉnh phù hợp.

Về chính sách thu hút người giỏi, người tài, đây là đột phá trong sự phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ này. Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho các mục tiêu mà TPHCM xác lập.





Theo ông Lê Quốc Phong, việc thu hút, hấp dẫn người tài không chỉ bằng thu nhập mà còn là môi trường làm việc, điều kiện cống hiến, phát huy khả năng. Hiện nay không chỉ TPHCM mà các địa phương khác cũng cần nguồn nhân lực chất lượng cao nên thành phố phải có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Tín hiệu tích cực là khi TPHCM mời gọi các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia góp ý với thành phố, phản biện chính sách, tham gia vào ý tưởng công trình... thì đều nhận được sự phản hồi rất tích cực của cộng đồng trong và ngoài nước. Điều này cho thấy TPHCM đủ dư địa và điều kiện để thúc đẩy vấn đề này và thành phố sẽ tập trung làm tốt trong thời gian tới.



